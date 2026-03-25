Influencerița Alix Earle și-a făcut debutul la „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” marți seară, în New York City. Apariția ei a coincis cu lansarea oficială a primului său brand de skincare, Real Actives, un proiect dezvoltat în următorii doi ani, până în 2028.

O apariție minimalistă

Pentru prima sa apariție în celebrul show, Alix Earle a ales o ținută modernă și elegantă. A purtat o rochie mini mulată, de culoarea bronzului de armă (gunmetal), cu o siluetă care i-a urmat linia corpului și un design fără mâneci. Decolteul drept a adăugat o notă contemporană look-ului, completat de ciorapi negri transparenți și pantofi stiletto negri, cu vârf ascuțit.

Abordarea minimalistă a continuat și la capitolul bijuterii, unde s-a limitat la câteva inele delicate. Iar coafura și machiajul au urmat aceeași linie naturală: părul blond aranjat în valuri lejere, sprâncene definite, o linie subtilă de tuș și un gloss pe buze.

De la machiaj la îngrijirea tenului

Dar dincolo de apariția TV, miza reală a fost lansarea brandului său. Stai puțin, cum a ajuns la skincare? Inițial, planul era cu totul altul, după cum chiar ea a mărturisit într-un interviu exclusiv.

„De fapt, am început cu gândul că vreau să fac machiaj,” a declarat Earle. „Eram atât de investită în a crea ceva care să fie bun pentru tenul predispus la acnee.”

Deși consideră că nișa produselor pentru acnee poate părea uneori „clinică”, a găsit o modalitate de a-și crea propriul spațiu. „Când ai acnee, uneori te gândești doar la a-ți curăța agresiv pielea și nu atât de mult la susținerea barierei cutanate,” a explicat ea.

Primele 4 produse și planuri de viitor

Pornind de la această idee, a conturat prima linie de produse. „Așa am ajuns la primele patru produse pe care le lansăm. Am vrut să fie elementele de bază ale rutinei,” a spus Alix Earle.

Ea nu este doar imaginea campaniei, ci și Chief Brand Officer al companiei, un proiect susținut de fondul de investiții Imaginary Ventures. V-ați întrebat care sunt planurile pe termen lung? Ei bine, brandul are o strategie conturată până în 2028, cu noi lansări de produse planificate în următoarele 24 de luni.

O viziune pe termen lung, pe bune.

„Vor exista lucruri noi care vor porni fie din lucruri pe care le iubesc cu adevărat sau de care sunt interesată, dar și din frustrări pentru care nu am găsit niciodată soluții,” a adăugat influencerița.

Găsirea „lacunelor” de pe piață

Cheia strategiei sale pare să fie identificarea nevoilor neacoperite ale consumatorilor. Un astfel de produs, născut dintr-o problemă personală, este deja în dezvoltare.

„Găsirea acestor lacune este importantă pentru crearea de produse și va fi unul dintre acele lucruri pe care le lansăm în toamnă. Este pur și simplu o problemă pentru care nu am găsit niciodată un produs. Vreau să împing acest brand să gândească în afara tiparelor și să găsească modalități distractive și diferite de a aduce aceste produse consumatorilor,” a concluzionat Alix Earle.