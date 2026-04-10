Actrița Storm Reid a fost surprinsă pe străzile din New York într-o serie de ținute spectaculoase, în timp ce își promova noul film Netflix, „Roomates”. De la un look colorat, completat de pantofi cu imprimeu de leopard, la o eleganță clasică semnată Christian Louboutin, Reid a demonstrat încă o dată de ce este considerată un fashion icon.

O ținută colorată, cu un accent sălbatic

Miercuri, stilizată de Jason Bolden, actrița a purtat o ținută 3.1 Phillip Lim compusă dintr-o jachetă bomber verde, o minifustă portocalie din poplin cu tiv balon și pantaloni albi, largi. Piesa de rezistență a fost însă încălțămintea. A optat pentru modelul Le Silla Clivage slingbacks 100mm, cu un imprimeu de leopard. Aceștia au un toc stiletto ultra-subțire de 10 centimetri și sunt confecționați din satin cu imprimeu animalier negru și maro. Cureaua este pusă în valoare de o cataramă argintie încrustată cu cristale, un detaliu care adaugă un plus de strălucire. Pantofii fac parte din colecția Animalier a brandului, care include siluete populare reinterpretate cu imprimeuri de leopard, zebră sau piton.

De la animal print la eleganță Christian Louboutin

Iar a doua zi, Reid a schimbat complet registrul. A fost văzută purtând o pereche de sandale Christian Louboutin Rosa Z 100. Modelul, realizat din piele de vițel bej-roze lăcuită, are barete subțiri care se înfășoară în jurul piciorului și un toc stiletto de 100mm ce dezvăluie iconica talpă roșie Loubi.

Prețul lor? 1.045 de dolari.

Anunțul neașteptat despre Euphoria

Dincolo de aparițiile fashion, Storm Reid a făcut și un anunț care i-a surprins pe fanii serialului „Euphoria”. Ea a dezvăluit că nu se va întoarce pentru cel de-al treilea sezon, motivul fiind un conflict de programare (cauzat de studiile sale la USC și alte proiecte în desfășurare).

„Sunt foarte entuziasmată pentru sezonul trei,” a declarat Reid pentru Rotten Tomatoes. „Din păcate, Gia nu se va întoarce în al treilea sezon, dar sunt atât de îndatorată distribuției și echipei acelui serial, celor de la HBO. ‘Euphoria’ este un lucru cu adevărat special și sunt atât de bucuroasă că face parte din moștenirea mea și că am făcut parte dintr-un asemenea fenomen cultural… Abia aștept să văd ce ne rezervă sezonul trei.”

Până la urmă, toată această agitație media are un scop precis. Storm Reid se află în New York pentru a-și promova filmul „Roomates”, care urmărește povestea unei studente naive, Devon, care o roagă pe populara Celeste să-i fie colegă de cameră, prietenia lor transformându-se treptat într-un război pasiv-agresiv. Filmul este programat pentru lansare pe Netflix pe 17 aprilie.