Nike a lansat două noi modele Dunk Low realizate din cânepă, un material cu rezonanță în istoria brandului. Pachetul, denumit „Hemp Pack”, include două variante de culoare și fiecare pereche costă 130 de dolari, fiind un tribut mai discret adus tradiției „4/20”.

Două variante, același concept

Ambele perechi mizează pe o construcție similară, dar cu palete de culori distincte. Partea superioară este țesută din cânepă, în timp ce logo-ul Swoosh este din piele întoarsă. Varianta mai deschisă la culoare combină nuanțe de bej, alb și crem, oferind un aspect natural și curat. În schimb, perechea mai închisă optează pentru o combinație de kaki, maro și negru. Ambele modele au aceeași talpă intermediară de culoare alb-murdar și o talpă exterioară din cauciuc natural (gum), un detaliu apreciat de colecționari.

Un tribut adus istoriei 4/20

Dar lansarea nu este deloc întâmplătoare. Deși divizia Nike SB nu a mai lansat de câțiva ani unul dintre faimoasele sale modele tematice de 4/20, aceste perechi din linia principală Dunk Low reprezintă un nod mai subtil la sărbătoarea stonerilor. Istoria Nike cu tenișii 4/20 a început în aprilie 2004, la doar doi ani de la înființarea liniei de skateboarding, cu un pachet de trei modele SB Dunks fabricate tot din cânepă.

Recomandari Nike aduce un omagiu Mexicului cu noul Air Max 95 de 200 de dolari

O tradiție veche de două decenii.

De la Skunk Dunk la Strawberry Cough

V-ați întrebat vreodată care au fost cele mai cunoscute modele tematice? Standardul pentru lansări mai îndrăznețe a fost stabilit în 2010 cu modelul „Skunk Dunk”, o ediție limitată la doar 420 de perechi. De atunci, au urmat sporadic și alte modele iconice, fiecare cu povestea sa.

Printre cele mai memorabile se numără:

Recomandari Hairstilista lui Alix Earle dezvăluie trucul de lifting facial care a cucerit internetul

„Cheech and Chong” (2011)

„White Widow” (2018)

„Reverse Skunk” (2020)

„Strawberry Cough” (2021)

E drept că Nike SB nu a mai lansat de câțiva ani un model atât de explicit dedicat acestei date, iar noul Hemp Pack pare să preia ștafeta într-un mod mai comercial.

Strategia Nike și popularitatea modelului Dunk

Și totuși, există o logică în spatele acestor lansări sporadice. O analiză a tiparului relevă o corelație puternică cu popularitatea generală a siluetei Dunk. În prezent, modelul se află într-o perioadă relativ slabă, după momentul său de glorie de la începutul anilor 2020 (când părea că toată lumea poartă Dunks). Până la urmă, o astfel de lansare tematică poate revitaliza interesul pentru un model clasic.

Pachetul Nike Dunk Low Hemp este deja disponibil pe site-ul oficial Nike și la anumiți retaileri parteneri. Prețul pentru ambele variante de culoare, cu codurile de produs II7078-200 și II7078-201, este stabilit la 130 de dolari.