Emma Heming Willis a oferit recent noi detalii despre starea de sănătate a soțului ei, legendarul actor Bruce Willis, ajuns la vârsta de 71 de ani. Lupta lui cu demența frontotemporală continuă, dar familia încearcă să găsească un echilibru în mijlocul acestei furtuni medicale nedorite.

Sunt zile când simți că duci toată greutatea lumii pe umeri, ? Mai ales când un om iubit depinde exclusiv de tine. Situația familiei Willis ne arată o realitate pe care multe femei o trăiesc în tăcere acasă. Dincolo de strălucirea de la Hollywood, povestea lor este de fapt povestea oricărui îngrijitor care trebuie să rămână puternic și funcțional în timp ce persoană iubită se transformă sub ochii săi.

O nouă normalitate în familie

Familia a dezvăluit public în 2022 că actorul din Greu de Ucis suferă de afazie, pentru ca în 2023 diagnosticul să fie clarificat drept demență frontotemporală (FTD). De atunci, viața lor s-a schimbat radical. Și totuși, Emma, care îi este soție din 2009 și cu care are două fețe, Mabel Ray de 14 ani și Evelyn Penn de 12 ani, alege să vadă partea plină a paharului.

Recomandări Adevarul emotionant despre starea lui Bruce Willis. Ce a descoperit fiica lui

Într-o apariție recentă la emisiunea The TODAY Show, ea a vorbit cât se poate de deschis despre situația lor actuală.

„Suntem bine. Soțul meu este susținut și iubit. Facem tot ce putem în aceste circumstanțe.” – Emma Heming Willis, fondatoare MakeTime Wellness

Iar lucrurile stau puțin diferit față de cum ne-am imagina. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material publicat recent, Emma a explicat că varianta bolii de care suferă actorul, afazia primară progresivă, îi răpește treptat limbajul. Dar conectarea lor emoțională nu a dispărut deloc.

Recomandări Adevărul dureros despre despărțirea lui Rumer Willis. Ce a realizat actrița la o nuntă

Conexiunea dincolo de cuvinte

Gândește-te puțin la cum ar fi să nu mai poți purta o conversație absolut normală cu partenerul tău. Emma a mărturisit că, deși comunicarea lor este diferită acum, conexiunea a rămas „foarte intactă”. Ba chiar, în ciuda diagnosticului crunt, Bruce se descurcă „vizibil de bine”.

Într-un interviu acordat lui Diane Sawyer pentru un episod special ABC, soția actorului a recunoscut că nu este sigură dacă Bruce „a făcut vreodată cu adevărat legăturile” pentru a înțelege pe deplin diagnosticul primit.

„El este încă foarte mobil. Bruce are o stare de sănătate generală foarte bună, știți, dar limbajul se duce și, știți, am învățat să ne adaptăm… Și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar o… Modalitate diferită. Este doar creierul său care îl trădează.” – Emma Heming Willis, soția actorului

Lecția vitală pentru cei care îngrijesc

Bruce mai are trei fiice din căsnicia anterioară cu Demi Moore, alături de care a fost între 1987 și 2000: Rumer de 37 de ani, Scout de 34 și Tallulah de 32 de ani. Toată familia extinsă face front comun. Dar Emma a înțeles că, pentru a-i putea fi alături pe termen lung, trebuie să aibă grijă și de ea însăși.

Recomandări Adevarul dureros despre criza de la 50 de ani. Secretul care schimba totul pentru femei

Ea a scris chiar și o carte pe această temă, lansată în septembrie 2025, intitulată „The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path”. Acolo subliniază o regulă de aur pe care noi, femeile, o uităm des când ne îngrijim familiile. „Ceea ce am învățat este că este atât de important să avem grijă de noi înșine. Dacă nu avem grijă de noi înșine, cum putem avea grijă de oamenii pe care îi iubim în viața noastră.”

Cu ocazia împlinirii vârstei de 71 de ani a lui Bruce, Emma a postat un mesaj emoționant pe Instagram. „Această călătorie cu demența frontotemporală (FTD) mi-a deschis ochii la realitățile cu care se confruntă atât de multe familii. Este ceea ce m-a inspirat să creez The Emma & Bruce Willis Fund pentru a crește gradul de conștientizare a FTD, a sprijini cercetarea și a fi alături de îngrijitorii care duc atât de multe în fiecare zi.”

Lupta cu o boală degenerativă nu are pauze și nu oferă scurtături. Cum a punctat și Emma, un gest simplu face diferența: „Dacă ați dori să îl onorați pe Bruce astăzi, vă rugăm să luați în considerare susținerea fondului sau a altei organizații care lucrează în acest spațiu, sau pur și simplu să verificați un îngrijitor, un mic act de bunătate care poate însemna atât de mult”. Viața familiei Willis merge înainte cu noi provocări, iar felul în care aleg să gestioneze fiecare zi ne demonstrează că afecțiunea găsește mereu o altă limbă în care să se exprime.