Prințul William tocmai a recunoscut public că drumul spre școală al copiilor săi este un haos absolut. Viitorul rege în vârstă de 43 de ani a detaliat vineri dimineață, la Heart Radio, cum decurg primele ore ale zilei alături de prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis.

Știm cu toate că diminețile în care trebuie să scoți copiii pe ușă la timp sunt o cursă cu obstacole pe care o resimțim din plin. Gândește-te puțin cum ar fi să afli că până și la palat lucrurile stau exact la fel. Dincolo de titlurile regale și de personalul de la curte, realitatea este că nicio mamă nu scapă de firimiturile din mașină sau de micile certuri dintre frați pe bancheta din spate.

Sandvișuri cu gem și amprente lipicioase

Într-o discuție relaxată, Hellomagazine a relatat vineri dimineață cum gazdele emisiunii, Amanda Holden și Jamie Theakston, l-au întrebat direct pe prinț dacă drumul spre școală este o afacere haotică.

„Poate fi. Depinde dacă are loc o lecție de chitară dimineața – o lecție de muzică – trebuie să bagi chitara în mașină. Nu, nu luăm chitara; avem nevoie de ghiozdan pentru școală. Suntem la internat? Nu, nu suntem. Ne vedem cu prietenii? Nu, nu ne vedem. Deci toate astea se întâmplă dimineața.” – Prințul William, Tată și viitor rege

Dar că nu e doar despre chitare uitate pe hol. Prințul Louis are o slăbiciune clară pentru gustările luate pe fugă. Și da, sandvișurile cu gem sunt la ordinea zilei, așa cum se întâmplă în atâtea familii care se grăbesc la prima oră.

„Se iau o mulțime de sandvișuri cu gem în mașină de obicei. Louis va lăsa amprente de gem prin toată mașina, ceea ce este cu adevărat de ajutor.” – Prințul William, Tată și viitor rege

Ce muzică se ascultă pe drumul spre școală

Iar dacă te gândeai că măcar la capitolul muzică există un consens liniștit, lucrurile stau complet diferit. William a profitat de momentul la radio pentru a le transmite un mesaj direct copiilor săi, sugerând că bătăliile matinale pentru playlist sunt o regulă a casei, nu o excepție.

„Charlotte și Louis, dacă ascultați, asigurați-vă că sunteți la timp, vă rog, asigurați-vă că nu vă certați pe cine ce ascultă în dimineața asta.” – Prințul William, Tată și viitor rege

Chiar și ei sunt fascinați de Taylor Swift. Familia a întâlnit-o pe artistă la Londra în 2024, în timpul turneului Eras. Charlotte este de-a dreptul obsedată de ea, după cum a confirmat tatăl ei, iar DJ-ul emisiunii a și dedicat o piesă copiilor regali.

Recuperarea lui Kate și revenirea la viața publică

Dincolo de agitația matinală, William a ținut să vorbească despre soția sa, cu care s-a căsătorit în 2011. Kate Middleton tocmai a bifat prima ei deplasare externă solo de la recuperarea după cancer, o călătorie în Italia de săptămâna trecută din care s-a întors plină de energie.

Clar că nu a ratat ocazia să o laude public.

Prințul a descris-o ca fiind o mamă și o soție uimitoare. A punctat clar că a trecut prin enorm de multe în ultimii ani, că este extrem de mândru de ea și că familia pur și simplu nu s-ar putea descurca fără prezența ei.

Următoarea ieșire oficială a prințesei de Wales rămâne de stabilit în calendarul casei regale. Până atunci, diminețile vor continua să fie marcate de sandvișuri lipicioase și negocieri dure pe bancheta din spate a mașinii.