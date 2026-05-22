Zvonurile despre nunta secolului dintre Taylor Swift și Travis Kelce capătă proporții regale. Prințul William tocmai a lăsat să se înțeleagă că ar putea fi pe lista scurtă a invitaților la evenimentul programat pentru luna iunie.

Să fim sincere, o nuntă la care participă elita Hollywood-ului e deja un spectacol în sine, dar prezența viitorului rege britanic ar transforma totul într-un eveniment istoric. E genul de crossover pop-culture pe care nu știai că îl vrei până nu auzi de el.

Raspunsul care a pus fanii pe jar

Aflat în studioul Heart Radio alături de Amanda Holden și Jamie Theakston, viitorul rege în vârstă de 43 de ani a fost întrebat direct dacă a pus deja mâna pe invitația mult visată.

Răspunsul lui?

Un râs cu poftă și o reacție absolut evazivă. Așa cum a semnalat Hellomagazine într-un material publicat recent, atitudinea moștenitorului coroanei a fost plină de subînțelesuri în timpul emisiunii.

„Fără comentarii. Sper și sunt sigur că ar putea exista o invitație pe undeva. Vom vedea.” – Prințul William, Prinț de Wales

În timpul aceleiași emisiuni, el a vorbit cu multă căldură despre copiii săi, menționând clar cine este adevăratul fan din familie. A povestit că fiica lui, Charlotte, și micul Louis sunt admiratori înfocați, dar Charlotte este „obsedată de Taylor Swift”.

Panica din culisele turneului Eras

Iar legătura dintre familia regală și superstarul american nu e deloc una nouă. Vă amintiți nebunia din 2024 de la concertele din Londra? Chiar de ziua lui William, familia regală a reușit să obțină o întâlnire privată la stadionul Wembley.

Dar crezi că la ei totul merge șnur?

Nici vorbă de așa ceva. Se pare că au trecut exact prin stresul pe care îl trăim oricare dintre noi când ne grăbim cu copiii la un eveniment. Au întârziat teribil, deși plănuiseră să ajungă devreme pentru a are o întâlnire liniștită înainte de spectacol, știind că vor trebui să plece mai repede.

„Au avut un coșmar la intrare, erau în mare întârziere, dar plănuiseră să ajungă mai devreme ca să poată avea întâlnirea cu Taylor înainte, pentru că știau că vor să plece devreme.” – Sursă anonimă, Insider HELLO!

Timpul i-a presat enorm. Au avut la dispoziție doar 25 de minute pentru salutări și poze, urmate de o cursă contra cronometru spre loja lor, moment care a generat destulă panică în echipă. Totuși, fotografia postată atunci pe rețelele sociale, alături de descrierea amuzantă a artistei („Happy Bday M8! London shows are off to a splendid start.”), a ascuns perfect haosul din spate.

Acum, rămâne de văzut dacă agenda regală îi va permite lui William să zboare spre Statele Unite la vară pentru marele eveniment. Până la clarificarea listei finale de invitați, fanii urmăresc cu atenție fiecare mișcare a cuplului momentului.