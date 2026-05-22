Știi momentul acela când simți că ții toată casa în spate și o recunoaștere din partea partenerului parcă îți șterge toată oboseala? Ei bine, se pare că dinamica asta funcționează și la casele regale. Prințul William a lăsat garda jos vineri dimineață și a vorbit deschis despre prințesa Kate și cei trei copii ai lor, într-o apariție surpriză la radio.

O confesiune rară despre viața de familie

Sincer, nu prea suntem obișnuite să îi vedem pe membrii familiei regale britanice dând declarații emoționante în afara comunicatelor oficiale reci. Miza aici depășește protocolul regal, pentru că arată fața umană a unui cuplu care navighează o criză de sănătate sub ochii întregii lumi.

Dar anul 2024 a schimbat complet regulile jocului pentru ei. După diagnosticul de cancer primit de Kate, dinamica familiei a fost pusă la grea încercare. Iar acum, exact când prințesa a reînceput îndatoririle oficiale, bifând recent chiar și o vizită în Italia, soțul ei a simțit nevoia să spună lucrurilor pe nume. Vizita din Italia a marcat, de fapt, prima ei deplasare oficială în străinătate după trei ani și jumătate.

Cuvintele pe care orice mamă vrea să le audă

Invitat la emisiunea matinală de la Heart FM, prezentată de Amanda Holden și Jamie Theakston, ducele de Cornwall a făcut o mărturisire care a topit pur și simplu rețelele sociale. Așa cum a relatat Hellomagazine vineri dimineață, William a recunoscut că este extrem de mândru de soția lui.

„Este o mamă uimitoare, o soție uimitoare și, la propriu, familia noastră nu s-ar putea descurca fără ea, așa că a fost genială.” – Prințul William, Duce de Cornwall

Scurt și la obiect. O recunoaștere a muncii invizibile pe care o face o mamă, mai ales una care trece printr-o recuperare medicală complicată.

Ce urmează pentru cei trei copii

Și pentru că viața merge înainte indiferent de titlurile nobiliare, familia se pregătește acum pentru vacanță. Prințul George, prințesa Charlotte și mezinul Louis sunt gata pentru pauza de la jumătatea semestrului de la școala Lambrook.

Asta în timp ce tatăl lor își continuă programul extrem de aglomerat. Agenda lui a inclus recent o vizită la St Mary’s în Insulele Scilly, dar și o noapte de petrecere în Istanbul, Turcia, unde a urmărit echipa sa de suflet, Aston Villa, câștigând în Europa League.

Cum își vor împărți ducii de Wales timpul în perioada imediat următoare. Vacanța copiilor bate la ușă, iar întrebarea pe care și-o pun toți fanii regali acum este dacă familia va alege o retragere discretă la țară sau dacă vor exista noi apariții publice în această formulă restrânsă.