Taylor Swift și Travis Kelce, ambii în vârstă de 36 de ani, se pregătesc pentru marele eveniment programat în luna iunie. Dar când ești una dintre cele mai cunoscute femei din lume, planificarea nu se rezumă doar la flori și tort, ci la un nivel de securitate extrem de bine pus la punct.

Cum va arăta nunta în două etape

Ai observat vreodată cum vedetele reușesc să țină secrete cele mai importante momente din viața lor până în ultima clipă? Ei bine, se pare că Taylor și Travis au o tactică inedită. Evenimentul principal va avea loc la proprietatea ei de pe malul apei din Rhode Island, unde sunt așteptați în jur de 150 de invitați. Festivitățile se vor întinde pe domeniul ei și în locații de lux din apropiere, inclusiv resortul Ocean House.

Să fim sincere, presiunea mediatică trebuie să fie uriașă. Din cauza scurgerilor constante de informații despre lista de invitați, ținute și program, echipa lor de planificare a fost nevoită să regândească totul. Într-un articol recent semnat de Theblast, se arată că frica de incidente și interesul masiv al presei au creat probleme reale de siguranță.

O sursă a declarat pentru publicație că „strategia care se discută este de a organiza o sărbătoare mare, foarte vizibilă, cu securitate extinsă, care acționează efectiv ca o momeală, în timp ce o a doua ceremonie, mult mai mică.”

Și exact asta e cheia.

„Ideea este că, organizând o zi mare, care să atragă atenția presei, se distrage atenția de la momentul real, mai plin de semnificație, ea crede că acest lucru va reduce riscul ca urmăritorii sau persoanele care creează probleme să încerce să îi urmărească mișcările într-o a doua zi importantă,” a adăugat sursa.

Rochia de mireasă și invitații de pe lista scurtă

Când vine vorba de modă, așteptările sunt uriașe, mai ales cu atâtea piese de bijuterie și haine scumpe implicate. Se zvonește că rochia lui Taylor va fi inspirată de stilurile clasice de la Hollywood, mai exact de siluetele vintage similare cu look-ul de nuntă al lui Elizabeth Taylor din 1950. Numele designerului Sarah Burton a fost menționat în speculații (deși nimic nu e confirmat deocamdată), alături de posibilitatea integrării unei bijuterii istorice legate de actrița Elizabeth Taylor.

Dacă iubești estetica vintage, știi deja că acest stil revine puternic

Dar dincolo de lux, cuplul vrea să păstreze tradițiile de familie și să aibă un eveniment cu adevărat special. Taylor va fi condusă la altar de tatăl ei, urmată de un dans clasic tată-fiică. Cât despre invitați? Pe listă se află prietenele ei apropiate Selena Gomez, Gigi Hadid, Emma Stone și Zoë Kravitz, alături de fratele lui Travis, Jason Kelce, și coechipierul Patrick Mahomes.

Garderoba de cuplu pe străzile din Londra

Până la nuntă, cei doi au petrecut timp împreună în Londra, unde au avut mai multe apariții publice. Pe 8 mai, au fost fotografiați ținându-se de mână, într-o demonstrație perfectă de stil coordonat.

Taylor a ales un look all-black compus dintr-o haină de piele Toteme, suprapusă peste un top Staud cu margini de dantelă și o fustă furou Fleur du Mal. A completat ținuta cu o geantă de umăr din piele Rabanne, sandale cu barete Celine și părul prins lejer, cu șuvițe care îi încadrau fața. Iar Travis a asortat tema monocromatică cu pantaloni largi, o cămașă neagră cu mâneci lungi, ochelari de soare și mocasini cu imprimeu.

Între noi fie vorba, fusta tip furou din mătase sau satin este o piesă must-have

Mai devreme în acea zi, artista a purtat o rochie midi florală Zimmermann cu un palton structurat The Row și cercei Larkspur & Hawk, în timp ce Travis a ales un costum gri Louis Vuitton stilizat cu un top negru și accesorii subtile.

Serile londoneze și prietenii faimoși

Ieșirea lor a inclus o cină la restaurantul indian Gymkhana, unde li s-a alăturat directorul de imagine Rina Yang. Apoi au mers în West End, la Harold Pinter Theatre, pentru piesa „Romeo & Juliet”, unde joacă Sadie Sink. Cei doi s-au ridicat în picioare pentru a o aplauda la finalul spectacolului.

Seara s-a încheiat la petrecerea de 40 de ani a lui Poppy Delevingne la The Hart, urmată de un after-party la 77 London. Printre invitații de acolo s-au numărat Cara Delevingne, Lily James, Georgia May Jagger, Prințesa Eugenie și Prințesa Beatrice.

Iar pentru nunta din iunie, planurile de securitate se extind mult dincolo de locația propriu-zisă, zonele înconjurătoare urmând să fie monitorizate strict, cu planuri de rezervă deja pregătite în caz de schimbări neprevăzute.