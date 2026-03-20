Penultimul episod din serialul dedicat poveștii de dragoste dintre John F. Kennedy Jr. și Carolyn Bessette aduce în prim-plan destrămarea căsniciei lor, cu doi ani înainte de accidentul tragic. Tensiunea este palpabilă, iar dialogurile dezvăluie o prăpastie tot mai adâncă între un cuplu care, la prima vedere, părea perfect.

Presiunea celebrității și depresia

Blocată în apartamentul lor din New York, Carolyn se luptă cu depresia, în timp ce John pare complet depășit de situație. Programul lor este infernal, planificat cu un an în avans, iar el îi reproșează că nu mai are încredere în sine și nu mai este la fel de motivată. Pe bune, cum poți să ajuți un partener care suferă spunându-i că îi duci dorul vechii versiuni? Lucrurile stau puțin diferit în realitate.

Un conflict aparent minor, dar relevant, izbucnește pe tema televizorului. John consideră că „să-ți petreci ziua în fața televizorului într-o zi frumoasă de vară este pur și simplu o risipă”.

Dar pentru Carolyn, era vorba de opțiune.

Iar când vărul lui John comentează că iaurtul la prânz e „o chestie de la Weight Watchers”, devine clar că presiunea de a se conforma unui anumit standard era imensă din toate părțile.

Moartea Prințesei Diana, un punct de cotitură

Moartea Prințesei Diana în accidentul de mașină din Paris este un moment care îi lovește puternic pe amândoi, dar îi și îndepărtează. Carolyn urmărește știrile non-stop, profund afectată, în timp ce John este iritat de reacția ei și îndrăznește să o certe că nu a spălat vasele. V-ați fi așteptat la empatie din partea lui? Se pare că nu a fost cazul.

El încearcă să explice trauma pierderii tatălui său și suferința mamei sale, Jackie, mărturisind cu ochii în lacrimi: „Am văzut-o murind de două ori, iar acum simt că te văd și pe tine cum dispari.” Numai că, în loc să creeze o legătură, momentul se transformă într-o acuzație directă la adresa lui Carolyn: „Tu alegi întunericul”.

Doi ani mai târziu, o căsnicie în ruine

Acțiunea face un salt de doi ani. Îl vedem pe John în cârje și pe Carolyn mai blondă ca niciodată, iar tensiunea dintre ei poate fi tăiată cu cuțitul. Curățenia de după o petrecere devine pretext pentru o ceartă mocnită, iar referința lui John la „camera mea” spune totul despre distanța dintre ei.

Într-un dialog tăios, Carolyn îi spune că o face să se simtă „ca și cum aș fi o greutate moartă de care ești disperat să scapi” – o replică ce amintește de personajul Amy Dunne din „Gone Girl” (interesant este că actrița Rosamund Pike a declarat că s-a inspirat parțial din Carolyn Bessette-Kennedy pentru acel rol).

Conflictul final și cuvinte care dor

Cearta finală este un schimb de replici de o duritate incredibilă. Totul pornește de la divizarea cercului social în „prietenii tăi” și „prietenii mei”. John o atacă, întrebând-o sarcastic: „Asta faci toată ziua singură în apartament? Îți trăiești viața?”.

Și de aici, totul escaladează rapid, ajungând la problemele cu mamele lor. John aruncă o replică veninoasă: „Nu știi ce norocoasă ești că nu ți-am prezentat-o niciodată pe mama, pentru că ea nu ar fi încurajat niciodată asta… pe noi.” Carolyn ripostează, amintindu-i că mama ei a sfătuit-o să nu se mărite cu el.

Adevăratul conflict pare să fie însă ambiția lui John de a candida pentru Senat. Când ea îi spune „John, nu ești interesat de mine”, el răspunde cu un clișeu: „Mi-e dor de persoana de care m-am îndrăgostit”. Răspunsul ei este devastator: „Vrei versiunea rece, de neatins, strălucitoare a mea, care e ca un trofeu”.

Lovitura de grație vine tot de la ea, cu o propoziție care rezumă întreaga lor dinamică publică: „Tu ești fiul Americii, iar eu sunt doar o altă tragedie pe care o înduri cu curaj.”

După acest schimb de replici, John pleacă la un hotel. Carolyn rămâne singură în apartament, plângând în tăcere.