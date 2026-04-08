Moartea lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în fotbalul românesc, iar unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi, Cornel Dinu, a vorbit deschis despre ultimele zile ale marelui antrenor. „Procurorul” a dezvăluit discuții intime purtate cu „Il Luce”, dar și dezamăgirile care l-au măcinat în ultimul său mandat la echipa națională.

„Mă rugam în fiecare moment pentru el”

Cornel Dinu a mărturisit că a fost la curent, pas cu pas, cu evoluția stării de sănătate a lui Mircea Lucescu, după ce acesta a fost internat la Spitalul Universitar. Legătura era permanentă. „Aproape în fiecare zi vorbesc la Spitalul Universitar… mă ține în fiecare zi la curent cu tot ce se întâmplă acolo. Dar eu nu fac public. Mă rog în fiecare moment pentru el, să își revină și să poată să se întoarcă la familie”, a spus Cornel Dinu. Potrivit acestuia, pe lângă problemele cardiace cunoscute, starea lui Lucescu a fost agravată și de o „suferință colaterală”.

Ratarea calificării, lovitura care l-a prăbușit

Înfrângerea cu Turcia și, implicit, ratarea calificării la Campionatul Mondial au fost o lovitură teribilă pentru antrenorul de 78 de ani. A fost un punct de cotitură. „Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a explicat Dinu.

Și totuși, ce îl făcea să meargă mai departe? Chiar antrenoratul.

Presiunea uriașă de la echipa națională l-a afectat însă profund, deși meseria era singurul lucru care îl ținea în priză. „Era viața lui. Mi-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate îl ține în picioare.”

Decepționat de generația actuală

Dincolo de cifre și de rezultate, marea durere a lui Mircea Lucescu pare să fi fost legată de calitatea umană și profesională a jucătorilor. Dar ce anume îl măcina, pe bune, pe marele antrenor? Cornel Dinu a dezvăluit că „Il Luce” a fost profund dezamăgit de ce a găsit la lot. „Era oarecum decepționat… a crezut că jucătorii aceștia au cu totul altă valoare decât aceea pe care a descoperit-o odată cu trecerea timpului”, a povestit Dinu.

Dezamăgirea era totală, acoperind toate palierele. „Era dezamăgit de valoarea mentală și funcțională, de la tehnică până la tactică, a jucătorilor pe care era nevoit să-i convoace.”

Verdictul dur al unui om capabil

Lucescu, un om care a văzut sute, poate mii de fotbaliști la viața lui, i-ar fi dat un verdict clar lui Dinu despre șansele de reușită cu lotul actual. Misiunea era, practic, imposibilă. „Îmi spunea că e foarte greu să reușești cu asemenea capacități de jucători… era verdictul unui om capabil să discearnă cu adevărat valoarea.”

Iar în ciuda acestui fapt (și a conștientizării limitelor lotului), Mircea Lucescu nu a renunțat la luptă. Nu a abandonat corabia. „A rămas până la capăt pe metereze, ceea ce este de apreciat, sperând să aducă calificarea”, a subliniat Cornel Dinu.