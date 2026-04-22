Anamaria Ferentz a reușit să sfideze trecerea timpului, afișând o formă fizică spectaculoasă la vârsta de 50 de ani. Artista, care se pregătește pentru o dublă nuntă în America și România, a adoptat un stil de viață extrem de disciplinat, bazat pe un regim vegetarian riguros și mult sport. a eliminat complet zahărul și pune sănătatea mai presus de orice.

Micul dejun, pregătit de cu seară

Unul dintre cele mai importante aspecte ale dietei sale este organizarea. Anamaria nu lasă nicio masă la voia întâmplării și își pregătește micul dejun cu o seară înainte, o metodă simplă pentru a se asigura că nutrienții sunt corect absorbiți. Dar ce conține mai exact?

„În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine. Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă”, a explicat artista.

Și da, ați citit bine. Până și laptele vegetal și-l prepară singură în propria bucătărie, tocmai pentru a evita aditivii ascunși din produsele de pe piață.

Sănătate înainte de gust

Poate părea greu de crezut pentru mulți, dar vedeta a recunoscut că a ajuns într-un stadiu de disciplină în care savoarea preparatelor nu mai este o prioritate. V-ați putea obișnui cu așa ceva?

Disciplina este totul.

„La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare”, a recunoscut ea. Gătitul a devenit o activitate zilnică pentru artistă, mai ales de când locuiește în Statele Unite alături de logodnicul său, Doug, și cei șapte copii ai acestuia.

Prânz bogat în fibre și o cină ușoară

La prânz, Anamaria Ferentz mizează pe volum și pe un aport ridicat de fibre, elemente esențiale pentru digestie și pentru menținerea senzației de sațietate. Meniul ei este o explozie de culori, bazată pe leguminoase și cereale integrale, pe care le combină inteligent pentru a-și susține organismul.

„La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină. De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor”, a detaliat vedeta.

Pentru cină, opțiunile sunt întotdeauna ușoare (supe sau legume gătite la abur), pentru a nu suprasolicita organismul înainte de somn. E drept că acest regim a fost adoptat de întreaga familie.

„Așa l-am obișnuit și pe Doug și amândoi mâncăm sănătos”, a încheiat artista.