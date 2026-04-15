Naba Salem și Cătălin Brînză, foștii participanți de la Insula Iubirii 2025, formează cel mai nou cuplu din showbiz. Cei doi sunt împreună de trei săptămâni, iar povestea lor a început, culmea, cu un sărut „din greșeală” pe un balansoar în Thailanda, chiar la filmări.

Un sărut din greșeală în Thailanda

Începutul relației lor pare desprins dintr-un scenariu de film. V-ați gândit vreodată cum o mică neatenție poate schimba totul? Naba Salem a povestit exact cum s-a aprins scânteia, într-un moment total neașteptat. „Acum, eram în Thailanda pe balansoar și ne-am pupat din greșeală. Am întors capul și am dat buză în buză, iar eu am zis «ew». Și a zis el, cum adică «ew». După 10 secunde, la fel, ne-am pupat fără să vrem. După faza asta am rămas împreună”.

un accident fericit.

Mihaela Rădulescu, interzisă 8 luni în casele din Elveția de familia lui Felix
De la prietenie la iubire

Numai că relația lor nu a apărut peste noapte. E drept că momentul decisiv a fost acel sărut, dar legătura dintre ei se construia de mai mult timp. Cei doi se cunoșteau deja de un an și jumătate și au legat o prietenie solidă, fiecare fiind implicat într-o altă relație la acel moment (ambii participând la sezonul din 2025). „Noi ne știm de un an jumate și am fost prieteni foarte buni. Eu eram într-o relație, el în altă relație, după ne-am despărțit. După ne-am apropiat din ce în ce mai mult”, a explicat Naba.

O conexiune care nu se explică

Pe platourile de filmare din Thailanda, apropierea dintre ei a devenit din ce în ce mai evidentă, deși au evitat să-și recunoască sentimentele. Era o chimie pe care, la prima vedere, au pus-o pe seama prieteniei. „Noi povesteam mereu împreună și am simțit că avem o conexiune, eram foarte apropiată de el, dar nu înțelegeam de ce. La un moment dat mi-a spus că sunt singurul om care a reușit să îl citească fără să îmi spună el nimic”, a mai adăugat bruneta.

Decizia de a forma un cuplu a fost luată chiar înainte de a părăsi Thailanda. „Suntem împreună dinainte cu o săptămână să ajungem în România din Thailanda”, a confirmat Naba.

Roxana Vașniuc anunță divorțul de soțul ei după 14 ani de relație
Fericirea, strigată pe Instagram

Odată confirmată relația, fosta ispită nu s-a sfiit să-și împărtășească bucuria cu urmăritorii de pe rețelele sociale. Într-o postare recentă pe Instagram, Naba a publicat un mesaj plin de emoție, prin care le-a dat fanilor de înțeles că și-a găsit liniștea. „Sunt recunoscătoare pentru liniștea pe care o simt când sunt lângă tine… pentru felul în care mă faci să zâmbesc fără motiv și pentru energia aia care nu se explică, doar se trăiește. 🤍 Unele conexiuni nu au nevoie de prea multe cuvinte… dar las asta aici, poate vă prindeți voi 😉 Hai să vedem… cine credeți că e în poză?”, a scris ea.