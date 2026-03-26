Kelly Ripa a trecut printr-un moment pe care nicio vedetă nu și-l dorește în direct. În timpul episodului din 23 martie al emisiunii LIVE, soțul și co-prezentatorul ei, Mark Consuelos, a întrerupt-o brusc pentru a-i semnala un mic defect de imagine, spre stânjeneala evidentă a acesteia.

Un fir de păr a stricat totul

În mijlocul discuției, Mark a atins-o ușor pe umăr pe soția sa și s-a aplecat pentru a inspecta ceva de pe fața ei, după care a îndepărtat un fir de păr de pe buzele ei. „Ai un fir de păr lipit de ruj. Gata.”, i-a spus el simplu.

Vizibil iritată de întrerupere, Kelly a răspuns cu o doză zdravănă de sarcasm. „L-am vrut acolo. E noul look, face furori – să-ți pui păr în ruj.”, a replicat ea.

Dar dincolo de micul incident, cum reușește Kelly să aibă mereu buze perfecte și lucioase? Ei bine, secretele ei sunt o combinație de produse high-end și câteva trucuri neașteptate.

Secretul buzelor de 45 de dolari

Buzele ultra-strălucitoare ale lui Kelly sunt rezultatul unui produs devenit faimos pe TikTok, masca de noapte Laneige Lip Sleeping Mask. Potrivit vedetei, aceasta îi menține buzele „frumoase și suculente”, după cum a declarat anterior pentru Glamour. Formula sa conține un complex de antioxidanți numit ‘Berry Mix Complex’, ulei de cocos, unt de shea, unt de semințe de Murumuru și vitamina C.

Stai puțin, că nu e tot. Pe timpul zilei, rutina este diferită. Kelly folosește un balsam de buze de la Ourself, un produs pe bază de vitamina E care costă 45 de dolari, peste care aplică un gloss cu efect de mărire de la Rinna Beauty, brandul Lisei Rinna.

Acest gloss conține peptide de colagen și ingrediente de volumizare, fiind dovedit clinic că îmbunătățește textura pielii și reduce aspectul liniilor fine de pe buze.

Bronzul perfect și antrenamentele intense

Și pentru că imaginea de televiziune este un pachet complet, buzele lucioase sunt completate de un bronz impecabil. Secretul acestuia a fost dezvăluit de Jimmy Coco, specialistul în bronzare organică al vedetelor și fondatorul gamei Sunless by Jimmy Coco, cel care s-a ocupat de bronzul lui Kelly și pentru gala Premiilor Oscar.

El a explicat că totul trebuie programat cu o atenție aproape militară în jurul antrenamentelor vedetei. „Încercăm mereu să o bronzăm în funcție de programul ei de antrenament.”, a spus Coco. „OK, se va antrena la ora asta. Când ar trebui să o bronzăm? Antrenamentele ei sunt foarte importante pentru ea.”

V-ați fi gândit vreodată la asta?

Numai că lucrurile stau puțin diferit față de cum și-ar imagina oricine. Contrar logicii comune, ședința de bronzare nu are loc după efortul fizic. „O facem cu mult înainte, ca să poată face duș și apoi să-și facă antrenamentul.”, a adăugat specialistul. Logica (una destul de surprinzătoare, e drept) este ca soluția de bronzat să aibă suficient timp să acționeze înainte de a fi afectată de transpirația din timpul exercițiilor.