Lola, fiica de 24 de ani a cuplului Kelly Ripa și Mark Consuelos, tocmai a deschis oficial sezonul de vară cu o serie de fotografii care au atras toate privirile pe rețelele sociale. Tânăra a repostat o imagine impecabilă din august 2024, în care apare relaxându-se la soare, într-un costum de baie kaki format dintr-un top bandeau și un slip asortat, renunțând la un moment dat la sutien pentru a evita urmele inestetice de bronz. Accesorizată cu o eșarfă imprimată pe cap, ochelari de soare și cercei cu mărgele, ea a adăugat simplu la descriere mesajul „#summerishere!”, alături de întrebarea amuzantă „Este acest lucru demure?”.

Știi momentul ăla când te uiți la pozele fiicei tale (sau ale unei prietene mult mai tinere) și te gândești instantaneu la propria ta evoluție vestimentară? Dincolo de o simplă postare de vacanță, povestea Lolei aduce în prim-plan exact acea dinamică fascinantă dintre mamă și fiică. Cine pe cine inspiră, de fapt, când vine vorba de stil și curaj?

Reguli de stil între mamă și fiică

Iar aici lucrurile devin cu adevărat interesante pentru noi, cele care ne regândim garderoba de la an la an. Într-un interviu recent citat de Hellomagazine, Kelly Ripa a recunoscut deschis că există limite clare pe care și le-a impus odată cu trecerea timpului, chiar dacă fiica ei o încurajează să îndrăznească mai mult.

„Sunt atât de multe lucruri pe care pur și simplu nu le pot sau nu le voi purta. Fac literalmente o listă în capul meu. Chiar încerc să nu mai port, la vârsta asta, fuste mini, și mai ales pentru că îmi petrec majoritatea timpului stând pe un scaun sau la un birou, încerc să port fuste mai lungi. Astăzi a fost o ocazie specială. Lola m-a rugat să pun fusta pe care o poartă ea și am spus: pur și simplu nu pot. Pur și simplu nu pot. După o anumită vârstă, trebuie să știi când să îți agăți pantofii de discotecă în cui!” – Kelly Ripa, Prezentatoare TV

De câte ori nu ne-am spus și noi exact același lucru în fața oglinzii înainte să ieșim din casă?

Și totuși, Lola este fascinată de garderoba mamei sale, recunoscând că petrece mult timp printre hainele ei. Tânăra artistă apreciază exact acea eleganță matură, structurată, pe care noi o căutăm adesea pentru ținutele de birou.

„Chic este un cuvânt atât de, este un cuvânt atât de banal de folosit, dar mereu ai și o notă de business în ținutele tale. Iubești un blazer, o pereche de pantaloni cu talie înaltă, un toc. Nu este conservator… Este foarte chic și minimalist, dar într-un mod foarte frumos și autentic pentru tine.” – Lola Consuelos, Cântăreață

O carieră construită pe propriile picioare

Dar Lola nu este doar o pasionată de modă care împrumută hainele mamei. Tânăra își construiește o carieră solidă în muzică, cu un sound R&B plin de suflet, influențe de blues și jazz, fiind adesea comparată datorită vocii sale mature cu artiste precum Amy Winehouse sau SZA. În luna decembrie, și-a lansat EP-ul de debut, „Sorry, It’s all about me”, printr-un concert susținut la Londra, la clubul The Lower Third din Soho.

Iar părinții ei au zburat în secret peste ocean pentru a-i fi alături în acel moment important, ascunzându-se până la finalul spectacolului.

„Suntem în culmea fericirii. A muncit atât de mult și muncă ei grea a dat roade și ghiciți ce? Am reușit surpriza supremă. Nu știa că suntem aici și am vrut să așteptăm până se termină totul pentru a o surprinde. Nu am vrut să o facem emoționată.” – Kelly Ripa, Prezentatoare TV

Până la urmă, indiferent dacă ești o vedetă internațională de televiziune sau o mamă obișnuită care lucrează de la 9 la 17, bucuria de a-ți vedea copilul cum își găsește propriul drum rămâne la fel de copleșitoare. Lola se pregătește acum pentru lansarea unui nou single, iar noi așteptăm să vedem ce piese vintage din garderoba mamei sale va mai reinventa pentru viitoarele ei apariții pe scenă.