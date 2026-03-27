Ceanu Zheng, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din noul sezon Survivor România 2026, pare să fi părăsit deja competiția. Deși eliminarea sa nu a fost încă difuzată la TV, vloggerul a fost surprins recent într-un club din București, alimentând speculațiile că aventura sa în Republica Dominicană s-a încheiat mai devreme decât se așteptau fanii.

Cine este, de fapt, Ceanu Zheng

Dar cine este, mai exact, concurentul care a atras atenția publicului? Deși are origini chineze, povestea lui Ceanu începe în România, pentru că s-a născut la Deva. A reușit să cucerească online-ul prin umor, sinceritate și modul în care vorbește despre viața trăită între două culturi. Chiar și numele său de scenă are o istorie amuzantă, inspirată din copilărie. „Mama ținea foarte mult să îmi dea un nume mai european și a ales Lucian. În casă mă striga Lucianu, Lucianu, și am zis că în loc să mai pronunțe și ‘Lu’ de la început, am zis Ceanu. Și așa am ajuns la Ceanu”, a explicat el.

Rețeta magică – „sunt chinez”

Ascensiunea lui a început pe YouTube, unde clipurile sale despre diferențele culturale și experiențele amuzante din România au adunat rapid sute de mii de abonați. Stilul său direct și autentic l-a propulsat în topul celor mai vizibili creatori de conținut. Întrebat care este secretul succesului său, Ceanu a oferit un răspuns neașteptat de sincer: „Care-i rețeta? Să fii deosebit. La mine rețeta magică este că sunt chinez. Nu este singurul atu, dar clar este primul pe listă.”

Pe bune, simplitatea pare să fie cheia.

Legătura cu Iuliana Beregoi

Colaborările dese cu Iuliana Beregoi, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Republica Moldova, au alimentat, nu de puține ori, zvonuri despre o posibilă relație amoroasă. Au filmat împreună pentru pelicula „Două inimi”, au lansat o piesă și au creat mult conținut online. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Iuliana Beregoi a clarificat situația, respingând orice speculație: „Noi doi am fost prieteni foarte buni și am lucrat la niște proiecte muzicale împreună, am jucat și într-un film, dar am și creat foarte mult content de online. În niciun caz mai apropiați decât o simplă prietenie!”

Ea a adăugat și o perspectivă asupra expunerii publice, care vine la pachet cu interpretări greșite. „Având o imagine curată, uneori lumea încearcă să te tragă în jos. Cu cât ești mai sus, cu atât mai mult oamenii îți vor dori răul.”

Antreprenor și… Zheng Jiaming

Dincolo de online și proiecte muzicale, Ceanu a dezvoltat și o afacere solidă în domeniul turismului. El administrează o agenție specializată în vacanțe și circuite în China, oferindu-le românilor posibilitatea de a descoperi destinații spectaculoase prin pachete personalizate. Iar dacă tot vorbim de secrete, deși milioane de oameni îl cunosc drept „Ceanu”, numele său real (o informație dezvăluită chiar de el) este Zheng Jiaming.

Înapoi în club, înainte de TV

Apariția sa recentă în clubul LOFT din București pare să confirme că aventura din Republica Dominicană s-a încheiat. Imaginile apărute în spațiul public îl arată alături de iubita sa și de câțiva prieteni, dansând și bucurându-se de atmosferă, departe de condițiile dure din junglă. Această revenire în țară alimentează speculațiile că el este următorul concurent eliminat din competiție.