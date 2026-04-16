Ceanu Zheng a părăsit competiția Survivor România, fiind eliminat în ediția 39 după un duel tensionat cu Bianca Giurcanu. Întors în țară, primul său gest nu a fost unul extravagant, ci unul profund personal, care spune multe despre prioritățile sale după săptămânile petrecute în junglă.

O eliminare fără regrete

Competiția s-a încheiat pentru Ceanu în urma duelului cu Bianca Giurcanu (cea care a reușit astfel să rămână în concurs). Fără prea multă dramă, fostul concurent a recunoscut deschis că nu mai avea resursele interioare pentru a continua lupta. Ba chiar a luat eliminarea ca pe un semn.

„După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Pur și simplu nu mi-au ieșit aruncările cum trebuie și eu o iau ca pe un semn că nu mai trebuie să mai continui în această competiție, cel mai probabil. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat”, a declarat Ceanu Zheng imediat după eliminare.

„Nu mai aveam foamea necesară”

Te-ai fi văzut în marea finală? E întrebarea pe care și-o pun mulți fani. Ei bine, răspunsul lui Ceanu este de o sinceritate dezarmantă și arată o perspectivă matură asupra parcursului său. Fără ocolișuri, el admite că alții meritau mai mult să ajungă în ultimul act al competiției.

„Nu, sincer nu în stadiul în care eram când am ieșit. Nu mai aveam „foamea” necesară să câștig. Am văzut colegi care își doreau mai mult decât mine și, în momentul respectiv, ei meritau mai mult”, a mărturisit el.

Pe bune, o declarație rară într-o lume a orgoliilor.

Primul gest acasă o masă în familie

După săptămâni de lipsuri, orez și cocos, revenirea la civilizație vine cu pofte și dorințe mari. Iar pentru Ceanu, prioritatea absolută a fost reconectarea cu cei dragi, în cel mai tradițional mod posibil.

„Primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne strângem la o masă chinezească mare, în familie. A fost simplu, dar foarte important pentru mine”, a povestit fostul concurent.

Exact ce avea nevoie.

Ce urmează pentru Ceanu Zheng

Deși experiența din Republica Dominicană l-a marcat, Ceanu nu vrea să rămână ancorat în trecut. Planurile sale de viitor includ proiectele personale, iar amintirile din junglă vor fi integrate în parcursul său, nu vor deveni o etichetă permanentă. Până la urmă, viața merge înainte.

„Da, o să mai postez despre experiență, dar nu vreau să rămân blocat doar în asta. A fost o etapă importantă din viața mea, dar nu mă definește complet. Vreau să continui cu proiectele mele și cu lucrurile care mă reprezintă acum. Experiența rămâne cu mine – inclusiv fizic, prin urmele și cicatricile pe care le-am căpătat acolo”, a explicat el.

Lecții din junglă

Dincolo de probe și strategii, supraviețuirea reală ține de câteva elemente de bază. Întrebat ce este esențial pentru a rezista în junglă, Ceanu a oferit un răspuns practic. „Ai nevoie, în primul rând, de lucruri esențiale: un topor, o macetă sau orice unealtă ascuțită. Apoi, focul. Dacă le ai pe acestea două, ai control asupra situației și îți poți construi adăpost, îți poți asigura hrană și te poți proteja. Restul țin de adaptare, dar și de partea mentală.”

Iar când vine vorba de adversari, fostul concurent a arătat respect, recunoscând că forța are mai multe fațete. „Toți au fost puternici în felul lor. Într-o competiție ca aceasta, nu există un singur tip de forță: unii sunt mai buni din punct de vedere fizic, alții mental, iar alții strategic. Fiecare a avut un punct forte!”