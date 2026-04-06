Ediția cu numărul 39 a competiției Survivor a adus o eliminare pe care puțini o anticipau. Într-un duel tensionat, Ceanu Zheng a părăsit competiția după o confruntare strânsă cu Bianca Giurcanu. Finalul a adus o despărțire emoționantă de unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului.

Un duel care a schimbat dinamica

Proba de eliminare s-a desfășurat într-o atmosferă extrem de încărcată. Cei doi concurenți, ajunși într-o postură surprinzătoare, au luptat cu toate forțele pentru a-și păstra locul în junglă. Dar, până la urmă, Bianca Giurcanu a reușit să se impună.

„Probabil locul meu nu este aici”

Imediat după finalul probei, Ceanu Zheng a recunoscut că spre finalul duelului și-a pierdut motivația. A simțit pur și simplu că drumul lui se încheie acolo. V-ați gândit vreodată cum e să simți că nu mai poți, deși ești la un pas de a rămâne? Iată ce a declarat, cu o sinceritate debordantă: „După cum am spus încă de la început, iau lucrurile așa cum sunt. Nu a fost să fie, probabil locul meu nu este aici. Pur și simplu nu mi-au ieșit aruncările cum trebuie și eu o iau ca pe un semn că nu mai trebuie să mai continui în această competiție, cel mai probabil. Îmi pare extrem de rău că îmi las colegii față de care m-am atașat”.

Plecarea lui a fost primită cu multă tristețe de echipă, mai ales că tânărul era apreciat pentru calmul și fair-play-ul său. Și lasă în urmă nu doar amintiri prețioase, ci și prietenii puternice, cea mai notabilă fiind cea cu Aris Eram (unul dintre cei mai apropiați colegi ai săi din concurs).

Victoria cu gust amar a Biancăi Giurcanu

Deși a câștigat și rămâne în concurs, Bianca Giurcanu nu a putut să se bucure pe deplin. Ea a recunoscut că eliminarea lui Ceanu nu îi aduce o satisfacție completă, ba chiar a lăsat să se înțeleagă că ar fi preferat alt deznodământ.

„Mă simt bine, îmi pare rău că Ceanu pleacă. Pot spune că diferența dintre noi a făcut-o doar faptul că poate eu mi-am dorit un pic mai mult decât el să rămân aici. Sper că nu o să fie nicio diferență și nu se vor schimba relațiile, dar o să vedem”, a spus Bianca imediat după duel.

Iar nemulțumirile nu s-au oprit aici.

Concurenta s-a arătat deranjată de modul în care s-au făcut nominalizările pentru eliminare, sugerând că unii dintre colegi nu au fost tocmai sinceri în voturile lor.

Ce înseamnă plecarea lui Ceanu

Plecarea lui Ceanu Zheng nu este doar o simplă eliminare. El era considerat un concurent echilibrat, capabil să influențeze pozitiv dinamica echipei și apreciat de aproape toată lumea. Duelul cu Bianca Giurcanu a demonstrat, încă o dată, cât de imprevizibil poate fi Survivor, unde o singură zi poate schimba radical parcursul oricui.