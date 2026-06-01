Știi diminețile acelea pe fugă când simți că scapi lucrurile de sub control încă de la prima oră? Ei bine, la 51 de ani, Andreea Marin a găsit o metodă simplă să evite fix această senzație. Vedeta are un truc matinal de la care nu se abate absolut deloc, indiferent cât de aglomerată îi este agenda.

Pentru orice femeie activă, o rutină clară la primele ore ale zilei face diferența între un program haotic și o minte limpede. Un simplu gest fizic, repetat zilnic, devine o ancoră psihologică care te ajută să îți organizezi mai bine energia pentru restul zilei, o lecție pe care fosta prezentatoare a integrat-o perfect în stilul ei de viață.

Regula de aur înainte de a ieși din casă

Așa cum a explicat într-un material publicat recent de Click, vedeta de televiziune pune mare preț pe disciplină. Iar primul lucru pe lista ei nu este cafeaua sau verificarea notificărilor de pe telefon, ci aranjatul patului.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil.” – Andreea Marin, vedetă TV

De câte ori nu lăsăm dormitorul vraiște din lipsă de timp? Dar pentru ea, ordinea exterioară o dictează pe cea interioară, ajutând-o să se concentreze la capacitate maximă.

„Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina. Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui și dacă este curățenie în jurul meu.” – Andreea Marin, vedetă TV

Echilibrul între rigoare și acceptare

Dincolo de regula patului impecabil, diminețile ei au o structură bine definită. „Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a povestit ea. Pe lângă acest set de reguli fixe, încearcă mereu să facă mișcare. Când timpul îi permite, iese la alergat la prima oră, iar dacă nu, mută antrenamentul în a doua parte a zilei.

Recomandări Drama traita de Andreea Marin la doar 9 ani. Detaliul tulburator despre moartea mamei sale

Lucrurile nu ies mereu perfect.

Și aici intervine partea cu care rezonăm cel mai mult. După ani de rigoare absolută, vedeta recunoaște că a învățat să fie mai blândă cu ea însăși când nu reușește să bifeze tot ce și-a propus. „Uneori nu reușesc, și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele. Este un lucru pe care cu greu l-am învățat. Până la urmă trebuie să ajungi să te înțelegi și pe tine”, a punctat ea. Câte dintre noi reușesc să aplice această toleranță față de propriile limite chiar de mâine dimineață.