La 51 de ani, prezentatoarea TV Sara Cox are un păr mai des și mai sănătos ca oricând. Secretul ei? Un obicei zilnic care costă echivalentul a 74 de pence, adică sub 5 lei. Iar rezultatele, spune ea, sunt spectaculoase.

Când părul își pierde vitalitatea

Prezentatoarea, a cărei tunsoare cu breton a devenit iconică de-a lungul deceniilor, a recunoscut că nu a fost mereu mulțumită de podoaba ei capilară.

Mai ales după 40 de ani.

Milioane de femei se confruntă cu aceeași problemă în perioada de mijloc a vieții, când corpul începe să direcționeze resursele către țesuturi considerate esențiale, iar părul, din păcate, nu se numără printre ele. Sara Cox a vorbit deschis despre cum podoaba ei capilară „se simțea uscată și arăta cam tern”.

„Mântuitorul meu, la propriu”

Dar, în loc să apeleze la soluții complicate, ea a găsit ajutorul într-un supliment. Este vorba despre Hair Saviour de la Dr.Vegan. V-ați fi gândit că poate fi atât de simplu?

„Părul meu se simțea uscat și arăta cam tern, așa că aveam nevoie de ajutor. Nu mă interesa o soluție rapidă. Mântuitorul meu, la propriu, este Hair Saviour.”

Suplimentul premiat conține 14 ingrediente studiate științific (un mix puternic, nu-i așa?) și acționează prin corectarea deficiențelor de nutrienți care duc la subțierea și căderea părului.

Rezultate vizibile în doar câteva săptămâni

Și se pare că funcționează pe bune. Sara a detaliat exact cum a observat îmbunătățirile, subliniind că perseverența este cheia.

„După aproximativ șase săptămâni am observat mai puțină cădere, iar părul meu a început să se simtă mai plin, iar după circa opt până la 10 săptămâni, am început să văd fire noi de păr apărând. Trebuie să te ții de treabă. Și trebuie să spun, cu bretonul meu iconic, arată mai plin și mai bine ca niciodată. Concluzia este că propriul meu păr se simte pur și simplu mai sănătos și categoric mai plin.”

Prezentatoarea TV, mamă a trei copii – Lola Anne (21), Isaac (17) și Renee (15) – este acum ambasadoarea brandului Dr.Vegan. Un detaliu interesant este că, deși numele sugerează altceva, produsele nu sunt destinate exclusiv veganilor. Sara Cox însăși nu urmează un stil de viață vegan, dar beneficiază de formula curată a suplimentului, fără ingrediente de origine animală, umpluturi sau aditivi.