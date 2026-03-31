Iancu Sterp și partenera sa, Denisa Coțolan, au stârnit un val de reacții în mediul online după ce au ales să marcheze momentul spiritual al fiului lor, David, într-un mod diferit. În loc de tradiționalul botez ortodox, cei doi au organizat o ceremonie de binecuvântare, o decizie care a generat numeroase critici, determinându-l pe Iancu să ofere public o serie de clarificări.

O binecuvântare, nu un botez

Într-o postare pe rețelele sociale, Iancu a început prin a le mulțumi celor care i-au fost alături. „Săptămâna trecută am făcut binecuvântarea băiețelului nostru, David, după cum ați văzut. Și, în primul rând, vreau să vă mulțumesc celor care ne-ați transmis felicitări și gândurile voastre bune.”

Dar nu s-a oprit aici. A simțit nevoia să se adreseze direct și celor care i-au judecat alegerea. „Vreau să răspund și celor care nu au fost de acord cu ceea ce am făcut noi, că l-am binecuvântat pe băiețelul nostru în loc să-l botezăm… și ne-ați judecat sau ne-ați criticat.”

Recomandari Denisa și Iancu Sterp explică de ce nu și-au botezat fiul David

Credința dincolo de tradiții

În viziunea sa, esența credinței nu stă în ritualuri transmise din generație în generație, ci în comportamentul de zi cu zi. El a transmis un mesaj ferm celor care pun accent pe obiceiuri, nu pe fapte. „Dumnezeu o să vă dea înțelepciune să vedeți ce este cu adevărat important pe lumea asta și să înțelegeți că nu tradițiile Îi plac lui Dumnezeu… ci contează faptele noastre și purtarea noastră de zi cu zi.”

Până la urmă, despre ce e vorba în credință? Iancu consideră că prezența fizică la biserică nu este suficientă dacă lipsește înțelegerea profundă a mesajului divin. „Degeaba mergem la biserică de două ori pe an sau de un milion de ori pe an, dacă nu înțelegem ce este cu adevărat plăcut lui Dumnezeu.”

De ce nu a ales botezul tradițional

V-ați întrebat vreodată ce spune Biblia, pe bune, despre botezul copiilor? Iancu Sterp susține că a cercetat scripturile și nu a găsit o justificare pentru acest ritual la vârste fragede. Argumentul său principal se bazează pe o interpretare directă a textului biblic. „În Biblie nu am găsit nicăieri că copiii mici trebuie să fie botezați. Dumnezeu nu a spus niciodată… ‘Cine crede și se va boteza va fi mântuit.’ Ca să crezi, trebuie să înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu.”

Recomandari Ileana Sterp a nascut. Ce semnificatie are numele Damir, ales de sora lui Culita Sterp pentru fiul ei

O tradiție, nu o poruncă.

El consideră că practica din Biserica Ortodoxă este un obicei impus de oameni, nu o cerință divină. „La noi, în Biserica Ortodoxă, copiii sunt botezați de mici. Aceasta este o tradiție inventată de noi.”

Conectat spiritual în bisericile evanghelice

Iar când vine vorba de afiliere religioasă, Iancu Sterp se distanțează de etichete, subliniind că nu se identifică cu o confesiune anume. „Eu, în primul rând, nu mă identific cu nicio religie. Dumnezeu nu a spus nimic despre nicio religie. Dumnezeu a spus că trebuie să ne pocăim… și să ne întoarcem la El.” El recunoaște că toți oamenii sunt supuși greșelii, însă important este efortul de a se corecta (un proces continuu de îndreptare). „Toți avem greșeli, toți avem păcate și ar fi bine să încercăm, pe cât posibil, să ni le îndreptăm și să facem voia Lui.”

Recomandari Iancu Sterp, mesaj pentru fratele său, Culiță, după ce a fost arestat preventiv: „Campionii nu mor niciodată”

Deși nu se declară adeptul unei religii anume, a mărturisit că rezonează mai mult cu atmosfera din bisericile evanghelice, unde simte o conexiune spirituală mai puternică. „La pocăiți, la penticostali, cum le spuneți voi, îmi place mai mult în biserică, pentru că acolo simt cu adevărat prezența lui Dumnezeu, în felul în care se cântă și se predică.”