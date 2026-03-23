Denisa Coțolan și Iancu Sterp au organizat un eveniment special pentru fiul lor, David, pe 22 martie. Cei doi au ales să nu-l boteze pe micuț, optând în schimb pentru o ceremonie de binecuvântare într-o biserică evanghelică, o decizie pe care au și explicat-o public.

O ceremonie diferită pentru David

Duminică, 22 martie, familia Sterp s-a reunit pentru un eveniment de suflet dedicat mezinului familiei. Evenimentul a avut loc într-o biserică evanghelică, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare arată o atmosferă intimă și plină de emoție. Acest moment simbolic a fost ales de părinți ca o alternativă la botezul tradițional ortodox.

Lucrurile stau, așadar, puțin diferit față de tradiția cu care suntem obișnuiți.

De ce au ales binecuvântarea și nu botezul

Dar care este, până la urmă, motivul din spatele acestei alegeri? Denisa și Iancu Sterp au decis să urmeze un alt drum spiritual, punând accent pe binecuvântare, pe care o văd ca pe un gest de oferire a copilului în fața lui Dumnezeu. Decizia a fost clarificată chiar de Denisa Coțolan pe contul său de Instagram, unde a explicat viziunea lor.

„Credem în binecuvântarea copiilor, așa cum este scris în Biblie, ca ei să fie aduși înaintea Domnului. Botezul îl vedem ca pe un legământ asumat, făcut atunci când omul este conștient și alege cu inima să-l urmeze pe Dumnezeu”, a explicat Denisa. ei lasă decizia botezului în mâinile copilului, pentru momentul în care acesta va fi adult și va putea alege singur.

Mesaje pline de emoție pentru cel mic

Și, dincolo de deciziile spirituale, bucuria părinților a fost copleșitoare. Denisa a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe mesaje emoționante dedicate fiului ei. Într-o postare, ea a scris simplu și direct: „David, ești începutul celei mai frumoase povești din viața noastră. Te iubim infinit”.

Povestea a fost completată de o altă declarație plină de iubire, care surprinde perfect sentimentele proaspeților părinți (mesaj publicat tot pe rețelele de socializare). „Astăzi nu este doar o zi… este începutul unui drum. David, ai adus în viața noastră o iubire pe care nu știam că o putem simți. Ne rugăm să crești sănătos, iubit și protejat în fiecare pas pe care îl vei face. Iar noi vom fi mereu aici… să te ținem de mână.❤️”.

David, mezinul familiei, s-a născut cu doar două zile înainte de Crăciun și a devenit rapid centrul universului pentru Denisa și Iancu, iar familia extinsă le-a fost alături la acest prim eveniment important din viața lui.