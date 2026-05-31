Până la urmă, tu ce ai face dacă mama ta ar dispărea fără urmă? Cazul celebrei prezentatoare TV Savannah Guthrie, a cărei mamă este de negăsit de aproape cinci luni, ne arată până unde poate merge disperarea unei fiice. Jurnalista ar fi cheltuit deja aproximativ 500.000 de dolari pe eforturi suplimentare de investigație, angajând un detectiv particular care să lucreze în paralel cu poliția.

Miza aici nu este doar rezolvarea unui caz mediatic, ci drama cumplită a unei familii care refuză să renunțe. Să fim serioase, oricare dintre noi ar întoarce lumea cu susul în jos pentru a-și găsi părintele. Angajarea unui detectiv privat nu înseamnă neapărat că familia nu are încredere în autorități, ci pur și simplu că vrea să folosească absolut toate resursele posibile pentru a aduce un om drag înapoi acasă.

Cum s-a ajuns aici

Totul a început în seara de 31 ianuarie, când Nancy Guthrie, în vârstă de 84 de ani, a fost văzută pentru ultima dată la locuința ei din zona Catalina Foothills din Tucson, Arizona. Și deși FBI-ul și autoritățile locale au demarat o anchetă masivă, niciun suspect nu a fost identificat oficial, chiar dacă pe camerele de supraveghere a apărut la un moment dat un bărbat mascat.

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, se menționează că eforturile financiare uriașe ale vedetei sunt perfect justificate în ochii experților. Jason Pack, un fost agent special FBI, a explicat că detectivii privați cu experiență pot completa muncă poliției fără să încurce ancheta oficială.

„Am un respect profund pentru această decizie. Când este vorba despre mama ta, epuizezi absolut toate opțiunile disponibile.” – Jason Pack, fost agent special FBI

Apeluri disperate și o recompensă uriașă

Dar lucrurile stau puțin diferit dincolo de procedurile reci ale poliției. E vorba de o suferință pe care Savannah a împărtășit-o deschis cu publicul ei, încercând să țină cazul în atenția presei. De Ziua Mamei, ea a postat un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare.

Cuvintele ei dor fizic.

„Mamă, fiică, soră, Nonie, ne este dor de tine cu fiecare respirație. Nu ne vom opri niciodată din a te căuta. Nu vom avea niciodată liniște până nu te vom găsi.” – Savannah Guthrie, co-prezentatoare Today

Iar vedeta a ținut să reamintească tuturor că există o recompensă de 1 milion de dolari pentru orice informație care ar putea elucida misterul. A cerut ajutorul oamenilor, subliniind că oricine poate suna anonim la linia specială a FBI.

Acum, căutările continuă cu resurse dublate. Dacă detectivul particular va reuși să descopere acel detaliu minor pe care autoritățile l-ar fi putut rata în primele zile ale anchetei.