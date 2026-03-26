Melania Trump și Brigitte Macron au fost protagonistele unui moment neașteptat la summitul Fostering the Future din 2026, desfășurat la Casa Albă. În centrul atenției a fost un robot umanoid, pe care fosta Primă Doamnă a SUA l-a descris fără ocolișuri, stârnind amuzament general. Dialogul lor a devenit rapid viral.
Dialog amuzant la Casa Albă
Într-un cadru altfel foarte serios, cele două prime doamne au avut un schimb de replici savuros. Totul a pornit de la un robot umanoid prezentat în cadrul evenimentului. V-ați fi gândit vreodată la o astfel de discuție la cel mai înalt nivel?
În timp ce analiza robotul, care s-a prezentat delegaților drept „figura trei”, Melania Trump a întrebat-o pe prima doamnă a Franței: „Bună, ce mai faci?”. Răspunsul lui Brigitte Macron a fost spontan și direct, referindu-se la robot: „Ochii lui sunt de nebun”.
Iar replica Melaniei nu s-a lăsat așteptată. Pe bune, a fost cireașa de pe tort.
„Sunt malefici, wow, e o altă clasă, nu-i așa?”, a adăugat Melania Trump, chicotind alături de omoloaga sa franceză.
Un summit pentru viitor
Dincolo de acest moment amuzant, summitul Coaliției Globale „Fostering the Future Together” a reunit lideri și minți strălucite din peste 40 de țări. Scopul a fost clar: discutarea viitorului educației și tehnologiei. La eveniment au luat parte figuri marcante din domeniu, precum directorii Microsoft, Google și OpenAI.
Alături de Melania Trump și Brigitte Macron au fost prezente și alte prime doamne, printre care Mirabela Grădinaru (invitată special de fosta Primă Doamnă a Americii), Olena Zelenska și Sara Netanyahu.
Mesajul Melaniei Trump
În discursul său oficial, Melania Trump a subliniat importanța colaborării la nivel mondial pentru progresul generațiilor viitoare. Ea a transmis un mesaj puternic despre unitate și viziune.
„Ca oameni, visăm. Ca lideri, progresăm. Ca națiuni, vom construi”, a declarat aceasta.
Și a continuat cu un apel la acțiune, încurajând audiența să își unească forțele pentru a îmbunătăți viitorul copiilor și pentru a stimula economiile globale. „Începând de astăzi, haideți să accelerăm noua noastră alianță globală, această legătură, pentru a avea un impact pozitiv asupra progresului copiilor noștri”.
Spre final, a lăudat calitatea participanților, încheind cu o notă optimistă: „Această sală este plină de un capital uman neasteptat”.