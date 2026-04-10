Legendarul antrenor Mircea Lucescu, decedat pe 7 aprilie 2026, a fost condus astăzi, 10 aprilie, pe ultimul drum. Ceremonia funerară a fost una restrânsă, rezervată familiei și apropiaților, și a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie din București, fiind urmată de înhumarea cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Peste 15.000 de oameni pe Arena Națională

Înainte de ceremonie, trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus timp de două zile pe Arena Națională. Aici, mii de oameni au venit să-și ia rămas bun. Cifrele sunt impresionante: peste 15.000 de persoane au trecut pe la catafalcul legendei fotbalului românesc pentru a-i aduce un ultim omagiu.

O dovadă a imensei sale popularități.

Nepotul, discurs copleșitor după priveghi

Matei Lucescu, nepotul antrenorului, a fost profund marcat de valul de afecțiune arătat de public. Într-o declarație oferită după cele două zile de priveghi, acesta a transmis un mesaj de mulțumire. E drept că, până la urmă, aceste gesturi contează enorm pentru familia îndurerată.

„Au fost două zile incredibile, pline de emoție. Am vrea să le mulțumim celor care au venit. Contează amintirea bunicului meu și cred că despre asta este vorba. Vor fi destule momente să povestim despre Mircea în zilele care urmează, în săptămânile și în anii care vor urma”, a spus Matei Lucescu.

Iar tristețea a fost cu atât mai mare pentru el cu cât pe 8 aprilie, la doar o zi după decesul bunicului său, a împlinit 32 de ani. V-ați putea imagina o aniversare mai dureroasă?

Slujbă oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul

Slujba de înmormântare a avut loc la Biserica Sfântul Elefterie și a fost oficiată de un înalt ierarh, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. În cadrul ceremoniei, acesta a citit și mesajul de condoleanțe transmis de Patriarhul Daniel încă de marți seara, la aflarea veștii trecerii în neființă a antrenorului.

Dar poate cel mai greu moment a fost pentru fiul său, Răzvan Lucescu. Vizibil emoționat, cu lacrimile pe obraji, acesta a ținut un discurs în biserică (un mesaj care, spun martorii, le-a dat fiori reci tuturor celor prezenți), luându-și adio de la tatăl său.

Cortegiul funerar s-a îndreptat apoi spre Cimitirul Bellu din Capitală. Acolo, Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare, în prezența familiei și a celor care l-au iubit și respectat.