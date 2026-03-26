Mirabela Grădinaru a participat timp de două zile la un summit organizat la Washington, la invitația Melaniei Trump. Partenera președintelui Nicușor Dan a profitat de ocazie pentru a promova activ brandurile românești, alegând ținute create exclusiv de designeri autohtoni, printre care Irina Schrotter și Otilia Flonta.

Ținute 100% românești la Casa Albă

Dacă în prima zi a evenimentului a optat pentru un costum, în cea de-a doua zi ținuta Mirabelei Grădinaru a fost cea care a atras atenția. Aceasta a fost formată dintr-o bluză cu motive naționale și o pereche de pantaloni negri, eleganți. În această ipostază a și fost fotografiată alături de Brigitte Macron și Olena Zelenska.

Creația este semnată de Irina Schrotter, iar geanta este marca Otilia Flonta.

Iar creatoarea de modă a reacționat imediat pe pagina sa de Instagram, subliniind importanța acestui gest. „Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte și creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter.

Discurs despre educație și tehnologie

Evenimentul de la Washington a fost dedicat educației digitale a copiilor, un cadru în care Mirabela Grădinaru a susținut un discurs despre importanța unei abordări integrate asupra educației, inovației și tehnologiei. V-ați fi așteptat la un discurs pur formal? Ei bine, a început cu o notă personală de mulțumire.

„Vreau să îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și mai mult dinamism în acest domeniu”, a declarat Grădinaru în fața audienței internaționale.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Întrebată de o jurnalistă de la Antena 3 despre reacția președintelui după discursul său, Mirabela Grădinaru a oferit un răspuns sincer. „Nu m-a sunat nimeni, pentru că în momentul în care am plecat de acasă i-am rugat să nu mă sune. Dar, în schimb, mi-a trimis un mesaj în care m-a felicitat”.

O reacție discretă, dar plină de susținere.

De altfel, președintele Nicușor Dan declarase anterior că este foarte mândru de partenera sa și de felul în care își asumă aparițiile publice. Dar partenera președintelui a confirmat că preferă autonomia în decizii, mai ales când vine vorba de stil. „Nu, nu mă consult”, a spus ea tranșant, adăugând totuși că, deși nu este o persoană politică, se bazează pe sfaturile echipei de la Administrația Prezidențială (și, fireste, pe ale soțului său) pentru a lua cele mai bune decizii.

Un rol asumat, dar neoficial

Discuția despre o posibilă legiferare a instituției Primei Doamne în România a apărut nu de puține ori. Întrebată direct despre acest subiect, Mirabela Grădinaru a răspuns cu modestie: „Această decizie nu îmi aparține”.

Până la urmă, mesajul ei a fost clar. Și-ar dori ca România să fie văzută la un alt nivel, însă schimbarea trebuie să vină de la fiecare cetățean în parte.

„Este nevoie de schimbare. Dar toate aceste schimbări cred că vin cu fiecare dintre noi, iar pentru asta trebuie să ne implicăm”, a precizat Mirabela Grădinaru.