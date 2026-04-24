Ramona Micu, o tânără de 27 de ani, a intrat în echipa Războinicilor la Survivor România 2026. Spre deosebire de mulți alți concurenți, ea nu vine din lumea sportului sau a showbizului, ci direct dintr-o corporație, unde lucrează ca Team Leader în Customer Care, un mediu plin de presiune și responsabilități.

De la birou, direct în junglă

Ramona vede competiția din Republica Dominicană ca pe o oportunitate uriașă de a-și testa rezistența fizică și psihică. Ea vrea să demonstreze că disciplina și echilibrul dobândite în lumea corporatistă pot fi atuuri majore într-o competiție extremă. Pe rețelele de socializare, a transmis un mesaj plin de entuziasm înainte de a pleca.

„Experiența vieții mele. Abia aștept să înfrunt tot ce-mi va apărea în cale. Încă încerc să procesez, să realizez că sunt aici și că urmează să încep cea mai mare aventură a vieții mele. Tot ce știu e că sunt pregătită, nu e întâmplător că sunt aici. Trăiesc prin toți porii și cu tot entuziasmul. Urmează foame și noroi în pași de salsa”, a precizat Ramona. Mesajul ei arată clar că este pregătită pentru ritmul dur și pentru probele solicitante.

Pasiunea neștiută și un videoclip viral

Dincolo de viața de corporatistă, Ramona are o pasiune care o definește încă din copilărie: dansul. Chiar și astăzi, dansul rămâne modul ei preferat de a se elibera de stres. Și, stai puțin, că asta nu e tot. Puțini știu că, la începutul anului 2018, ea a fost una dintre protagonistele videoclipului piesei „Două limbi”, lansat de Generația 99, o apariție (într-un clip care a strâns între timp un număr solid de vizualizări) care a trecut neobservată pentru mulți dintre cei care o urmăresc acum.

Noul prezentator, o viziune de campion

Iar noul sezon Survivor România marchează și debutul lui Adi Vasile în rolul de prezentator. Cunoscut ca antrenor de top în lumea sportului, el aduce o perspectivă diferită asupra competiției, bazată pe performanță și rezistență mentală.

„Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg. Cred că o să fie un show foarte intens în primul rând. Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și ești obișnuit să ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demască foarte mult fiecare personaj”, a transmis Adi Vasile.

Momentul sincerității: „Devin un Beleuț!”

Dar cum se descurcă, pe bune, un om din corporație în condiții extreme? Confruntată cu dificultățile jocului și cu presiunea de a aduce puncte echipei, Ramona a avut un moment de sinceritate totală. Ea a recunoscut că performanțele sale nu au fost la nivelul așteptărilor și și-a asumat public responsabilitatea.

„I-am promis lui Alberto. Și o fac din nou! Că o să mă apuc serios de antrenamente dacă vreau să mai rămân în competiția asta”, a spus ea. Ramona a admis că riscă să fie votată de echipă, o consecință pe care o consideră justificată. „În caz contrar, clar că dacă voi continua așa, am tot dreptul să ies votată de echipă pentru că nu mai aduc puncte. Devin un Beleuț”, a declarat ea, făcând referire la situația lui Andrei Beleuț.

A fost un moment revelator pentru ea. „Astăzi sunt convinsă, am văzut, am fost subestimată de adversarii mei pe bună dreptate. Îmi asum, mă bucur de experiența asta care mă învață să accept realitatea.”

Și totuși, a rezistat.

În timp ce Ramona a reușit să evite eliminarea la ultimul Consiliu, consolidându-și poziția, tensiunile din tabăra Războinicilor au dus la plecarea lui Adrian Kaan, care a părăsit oficial Survivor după ce a fost votat de colegii săi.