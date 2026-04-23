Alberto Hangan, Războinicul de 29 de ani de la Survivor România 2026, atrage atenția încă de la începutul competiției. Originar din Bistrița și stabilit în Cluj-Napoca (orașul în care a absolvit Facultatea de Inginerie Electrică), tânărul are un parcurs de viață surprinzător, de la sport de performanță și antreprenoriat la o carieră neașteptată în lumea filmului.

Un trecut sportiv solid

Pregătirea fizică a lui Alberto este una dintre cele mai bune din echipa Războinicilor. Și pe bună dreptate. A început cu judo și box, a jucat fotbal la nivel de juniorat pentru Gloria Bistrița și, în ultimii ani, s-a concentrat pe antrenamentele de la sală. Toate aceste experiențe i-au format o disciplină de fier.

El însuși a povestit despre parcursul său: „Am început cu judo, box și în ultima parte a vieții am făcut doar sală. Am jucat la Gloria Bistrița, la juniorat.”

Iar determinarea sa este clară. Alberto intră în competiție convins că poate depăși orice obstacol, declarând fără ezitare: „Am trecut prin multe greutăți în viața asta, nu mă sperie nimic”.

De la ride-sharing și pizzerie la actorie

V-ați fi gândit că un inginer poate ajunge actor? În timpul studenției, pentru a se putea întreține, Alberto a lucrat în ride-sharing. Numai că nu a folosit banii doar pentru cheltuieli, ci i-a investit în propria dezvoltare. „Mergând la traininguri de dezvoltare personală, am înțeles că totul începe cu creșterea noastră interioară”, a explicat Războinicul.

După facultate, a deschis o pizzerie și s-a ocupat personal de livrări, învățând ce înseamnă responsabilitatea unei afaceri. Ulterior, s-a orientat și către investițiile în criptomonede.

Drumul spre actorie a fost neașteptat.

Totul a pornit de la câteva ședințe foto, unde naturalețea sa a atras atenția. A mers la un casting, a fost selectat și a început cursurile de actorie. Acum, Alberto Hangan face parte din distribuția a două producții importante: „Acel Martie”, cu lansare pe 15 martie 2026, și „Dosarele Orașului Alb”, programat pentru 31 martie 2026. Aici a colaborat cu regizorul Iura Luncașu și a jucat alături de actori ca Mădălina Bellariu Ion, Diana Sar și Bogdan Bob Rădulescu.

Conflict deschis cu Andrei Beleuț

Competiția din Dominicană nu este însă lipsită de tensiuni. Recent, echipa Războinicilor a înregistrat o contraperformanță istorică pentru acest sezon, bifând cinci înfrângeri succesive în fața Faimoșilor. E drept că nervii tuturor erau întinși la maximum.

Dar situația a explodat. Tensiunea acumulată a culminat cu o ceartă violentă între Alberto Hangan și coechipierul său, Andrei Beleuț. Conflictul a izbucnit imediat după ultimul punct pierdut, când acuzațiile reciproce au degenerat. În timp ce Alberto l-a taxat pe Beleuț pentru lipsa de concentrare, Andrei i-a contestat atitudinea de lider, dialogul fiind rapid înlocuit de jigniri și provocări directe.