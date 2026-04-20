Cel mai așteptat eveniment de modă al anului, Met Gala 2026, se apropie cu pași repezi. Ediția din acest an, co-prezidată de un trio de excepție format din Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams, promite un spectacol vizual de neuitat sub o temă extrem de ofertantă.

Unde și când poți urmări Met Gala 2026

Dar unde poți vedea tot spectacolul? Ei bine, transmisiunea live a Met Gala 2026 va fi găzduită exclusiv de Vogue și va fi difuzată pe platformele sale digitale, dar și pe canalele oficiale de YouTube și TikTok. Pentru fanii din România, evenimentul de pe covorul roșu va începe luni, 4 mai, de la ora 18:00 EDT, ceea ce înseamnă ora 01:00 dimineața în noaptea de luni spre marți (5 mai). Editorii Vogue vor comenta în timp real ținutele pe blogul live al publicației.

Cine sunt gazdele transmisiunii live

Gazdele care ne vor ghida prin extravaganța modei de la Met Gala 2026 sunt Ashley Graham, La La Anthony și Cara Delevingne. Iar Emma Chamberlain își va relua rolul de corespondent special de pe covorul roșu, gata să surprindă cele mai interesante momente și declarații direct din mijlocul acțiunii.

Tema ediției din 2026: „Fashion is Art”!

Tema din acest an este „Fashion is Art”!, o provocare care lasă loc imaginației și interpretărilor creative. V-ați gândit vreodată cum ar arăta arta purtabilă la un asemenea nivel? E drept că invitații vor avea libertate totală să-și exprime viziunea artistică prin ținute spectaculoase, transformând covorul roșu într-o adevărată galerie de artă în mișcare.

Această temă este strâns legată de prima expoziție din noile galerii permanente ale Costume Institute de la The Met, intitulată „Costume Art”.

În spatele camerelor de filmat

Producția transmisiunii este asigurată de Full Day Productions, Feed the Animals și Dream Machine, în parteneriat cu Vogue. Regia îi aparține lui Micah Bickham, un nume cunoscut pentru munca sa recentă la show-urile Sabrinei Carpenter de la Coachella (un detaliu interesant pentru fanii muzicii pop).

O echipă de top, pe bune.

Și să nu uităm de cele care vor da tonul serii. Co-președintele galei din acest an sunt superstarurile Beyoncé, Nicole Kidman și Venus Williams, alături de nelipsita Anna Wintour.