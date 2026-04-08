Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”. Decizia vine după ce tânărul a amenințat într-un videoclip pe TikTok că aruncă în aer blocul în care locuiește, determinând intervenția de urgență a poliției.

Amenințări pe TikTok și intervenția poliției

Starea psihică a lui Fulgy a ridicat semne de întrebare în ultimele luni, iar videoclipurile sale pline de furie și amenințări au circulat intens pe internet. De data aceasta, lucrurile au escaladat periculos. El a fost ridicat de polițiști direct din locuința sa, după ce a amenințat că va da drumul la gaze în apartament și apoi va pleca, lăsând blocul să explodeze. V-ați fi putut imagina așa ceva?

După ce au încercat să negocieze cu el, oamenii legii au intrat peste el în casă și l-au găsit în dormitor, din fericire în afara oricărui pericol. A fost preluat și transportat imediat la spital.

Recomandari Soția unui jucător Dodgers, mesaj sfâșietor la 4 luni de la pierderea fiului

„Copilul acesta nu era într-o stare bună”

La câteva ore distanță, Viorica de la Clejani a transmis un mesaj video pe TikTok, vizibil afectată de întreaga situație. Artista și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor, mărturisind durerea prin care trece.

„Vă dați seama cât de vinovată mă simt eu? Cât de tristă sunt? Este cel mai urât Paște. Sunt și bolnavă, în tratament pentru diabet, și eu nu pot nici să iau pastile, nici să mănânc.”

Dar, încă o dată, mă repet: copilul acesta nu era într-o stare bună.

Recomandari Mama Codruței Filip, mesaj sfâșietor după divorțul de Valentin Sanfira

Artista și-a pus speranța în medici și în divinitate. „Mulțumesc lui Dumnezeu… Să vedeți și voi cât l-a iubit Dumnezeu pe copilul acesta, că este bine, este în siguranță, este pe mâna medicilor. Și o să fie bine, o să fie un copil normal, cum era el: un copil cu bun-simț, un copil deștept, care învăța bine la școală, un copil care studia”, a continuat ea.

Mesajul a fost unul sfâșietor, de mamă îndurerată. „Eu, ca părinte, ce pot să fac decât să fiu alături de el și să-l susțin în continuare până Îi închide ochii și Îi pune mâinile pe piept? De aceea, vă rog frumos, este Săptămâna Mare. Iisus Hristos a fost omorât de oameni, neiertat și neiubit. Să fiți mai buni! Eu nu știu… Eu personal îmi cer scuze. Măi, măi, măi… Că v-am jurat. Și eu am fost înjurată la rândul meu și nu am luat în seamă”, a încheiat Viorica de la Clejani.

Scuzele părinților și un istoric complicat

Și Viorica, și Ioniță de la Clejani au anunțat public că fiul lor a fost internat și că va primi tratamentul necesar. Cei doi artiști și-au cerut scuze pentru comportamentul lui Fulgy, explicând că amenințările și jignirile lansate de acesta sunt, de fapt, rezultatul unor probleme medicale cu care se confruntă.

Recomandari Fulgy, fiul Clejanilor, internat la Obregia după ce a amenințat că aruncă un bloc în aer

Până la urmă, nu e prima dată când Fulgy are un comportament extrem. Ultimele luni au fost marcate de derapaje constante pe rețelele sociale (în special pe TikTok), unde tânărul vorbea adesea fără noimă și lansa injurii la adresa a numeroase persoane publice din România, de la vedete cunoscute până la politicieni.