În ziua în care fotbalul românesc îl conduce pe ultimul drum pe Mircea Lucescu, unul dintre „copiii de suflet” ai antrenorului, Florin Răducioiu, a publicat un mesaj absolut sfâșietor. Fostul mare atacant, acum în vârstă de 56 de ani, și-a amintit de omul care i-a ghidat cariera încă de la 16 ani, într-o postare care a emoționat o țară întreagă.

O carieră sub aripa lui „Il Luce”

Nu de puține ori s-a spus că Florin Răducioiu îi datorează cariera lui Mircea Lucescu. Și chiar așa este. Legendarul tehnician a fost cel care l-a luat sub aripa sa protectoare, modelându-i nu doar parcursul în fotbal, ci și caracterul. Relația lor a depășit cu mult granițele terenului de joc.

Iar mesajul lui Răducioiu, publicat chiar în ziua înmormântării, este dovada supremă a acestei legături speciale.

Dialogul imaginar din ziua despărțirii

Printr-un dialog imaginar, purtat cu „Nea Mircea”, fostul fotbalist rememorează cele mai importante borne ale carierei sale, de la debutul în Divizia A până la Campionatul Mondial. Fiecare frază este o declarație de recunoștință. V-ați gândit vreodată cum ar fi să-i mulțumiți mentorului dumneavoastră pentru tot?

„Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi debutez în Divizia A cu Timișoara. Mi-ai zis că nu contează că am doar 16 ani. Că ai încredere în mine și că aduc mult cu bunul tău prieten , Nea Florică Dumitrache…”, își începe Răducioiu postarea.

Și continuă, pas cu pas: „Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mi-ai zis că astăzi o să intru și o să dau golul victoriei cu Bacăul. Că o să fie primul meu gol la seniori. Și că nu contează că am doar 16 ani…”.

Amintirile curg, de la debutul la echipa națională la finalele tensionate cu Steaua. „Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Debutez în Echipa Națională! Mi-ai spus că se va întâmpla asta dacă te voi asculta. Și te-am ascultat.”

„Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Astăzi avem finala cu Steaua. Acum 2 ani te-ai supărat tare când au ieșit de pe teren iar anul trecut am pierdut la Brașov , când Gică , copilul tău, ne-a dat iarăși gol. Dar ce îți mai plac, Nea Mircea, meciurile cu Steaua…”.

Dialogul continuă cu transferurile care i-au marcat cariera, la Brescia (unde s-a reîntâlnit cu Lucescu) și apoi la gigantul AC Milan. „Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Vin la Brescia. Mi-e dor să lucrăm împreună. Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Plec la Milan. Îmi va fi dor de tine…”.

Apogeul recunoștinței vine odată cu amintirea Campionatului Mondial din 1994. „Bună dimineața , Nea Mircea! Sunt gata! Sunt pregătit. Mâine jucăm cu Suedia pentru semifinalele Cupei Mondiale. Îți multumesc, Nea Mircea! Fără Dumneata , nu ajungeam aici…”.

Numai că ultima frază rupe șirul amintirilor și aduce totul în prezentul dureros.

„Bună dimineața, Nea Mircea! Nu! Nu sunt pregătit pentru ziua asta…”

„Te voi iubi, mereu!”

Postarea, însoțită de o fotografie alb-negru în care apare alături de mentorul său, a adunat imediat mii de aprecieri și comentarii. Unul dintre urmăritori a rezumat perfect sentimentul general: „Doamne cat de frumoasa descriere a unui om prea mare pentru noi. Dumnezeu să-l odihnească in împărăția SA. Nu, nici noi n am fost pregătiți sa plece…sper ca ne iarta răutatea…”.

De altfel, încă de la aflarea veștii tragice, Răducioiu a postat un prim omagiu, la fel de simplu și de puternic. A publicat o fotografie în care zâmbea alături de tehnician, cu mesajul: „Îți mulțumesc pentru tot , Nea Mircea! Te voi iubi, mereu!”.