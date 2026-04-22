Lumea modei din România este în doliu. Designerul Eugen Olteanu s-a stins din viață la doar 42 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet pentru apropiați, care au umplut rețelele sociale cu mesaje pline de durere și neputință.

Anunțul făcut de soția sa

Primul mesaj care a confirmat tragedia a venit chiar de la soția designerului, printr-o postare scurtă și copleșitoare pe Facebook. „Te voi iubi veșnic, iubirea mea. Din inima mea nu vei pleca niciodată.”

Aceasta nu a oferit detalii despre cauza decesului. Numai că un prieten apropiat a lăsat să se înțeleagă că designerul se lupta cu o boală gravă, postând un mesaj la fel de dureros: „De ce așa, Geno… ai zis că o să învingi și asta… copiii tăi, Geno, fratele meu cu inima de aur, Geno al meu… m-ai lăsat fără cuvinte… nu era momentul să fie așa…”

Sorana de la A.S.I.A, un mesaj sfâșietor

Printre cei care au reacționat imediat s-a numărat și Sorana Mohamad, fosta membră a trupei A.S.I.A și o prietenă apropiată a creatorului de modă. Pe bune, cuvintele ei transmit perfect șocul și durerea pierderii unui prieten drag. Iar mesajul postat de artistă pe Facebook este unul lung și extrem de personal, o adevărată scrisoare de adio.

„Mi-am pus un pahar din băutura ta preferată și îți vorbesc pentru că știu că mă auzi. M-ai rupt, frățiorule. Abia așteptam să ne vedem, să leșinăm de râs și să discutăm despre toate ideile noastre mărețe. Iar vorbeam unul peste altul, că aveam multe de spus. Pentru mine ești în altă țară, pe plajă, cu oceanul, palmieri cât vezi cu ochii, păhărelul în mână și dansezi, cu pălăriuța de paie pe cap. Tu ești imens și nu ai cum să pleci. Ai creat atât de mult și atât de frumos. Iar dintre toate creațiile tale magnifice, copiii tăi sunt capodopere: puternici, frumoși, cu minte briliantă și toate datele genetice să construiască cel puțin la fel de frumos cum ai făcut tu. Știu că ești cel mai mândru de asta… și îți aud toate glumele pe care le-ai fi făcut în momentul ăsta… că sunt frumoși ca tine, talentați ca tine… tot tacâmul. Umorul tău fenomenal m-a ajutat în cele mai crunte momente. Am trăit împreună multe astfel de clipe, dar cele mai multe au fost magie pură. Pe cât am muncit, pe atât ne-am distrat. Am avut multe de sărbătorit și, dacă nu era nimic, inventam noi un motiv. Doamne Dumnezeule, câte lucruri am învățat din colaborarea cu tine pentru Geno Del Tu și colecția mea.”, a scris Sorana pe pagina sa de Facebook.

Colecția controversată inspirată de Colectiv

Dincolo de prietenii și familie, Eugen Olteanu a lăsat o amprentă puternică în moda românească. Vă amintiți de colecția care a stârnit un val de critici acum câțiva ani? El a devenit cunoscut publicului larg după ce a prezentat o colecție de haine inspirată direct din tragedia de la Colectiv, o inițiativă care a fost intens comentată la vremea respectivă.

A fost un moment cu adevărat șocant.

În timpul prezentării, modelele au purtat folii izoterme, similare cu cele folosite pentru victimele cu arsuri, iar întregul decor (inclusiv simboluri) a făcut referire la clubul mistuit de flăcări. La acel moment, Eugen Olteanu a explicat că banii obținuți din vânzarea colecției urmau să fie direcționați către sprijinirea unui caz social.