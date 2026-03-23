Oricât de strălucitoare ar părea viața ei, Hailey Bieber are și ea momentele ei… normale. Într-o postare recentă pe Instagram, soția celebrului cântăreț pop și antreprenoare de succes s-a afișat fără rețineri cu plasturi pentru coșuri, demonstrând că și vedetele se confruntă cu problemele tenului. Și nu e totul.

Plasturii anti-acnee, la vedere

Într-un carusel de fotografii publicat în weekend, Bieber începe seria cu o imagine tandră, cu fața lipită de capul unui bebeluș. Dar un detaliu a atras imediat atenția. Chiar sub linia părului, vedeta purta un plasture hidrocoloid pentru acnee. Câteva imagini mai târziu, apare un alt selfie, de data aceasta cu un plasture similar aplicat pe bărbie, o zonă problematică pentru multe femei (să fie oare de vină erupțiile hormonale?).

Nu doar coșurile sunt o problemă

Dar plasturii pentru coșuri nu sunt singurul ritual de îngrijire mai puțin elegant pe care Bieber îl împărtășește cu fanii săi. Într-o altă fotografie din aceeași serie, modelul este surprinsă prefăcându-se că doarme într-o mașină, având în gură o scobitoare cu ață dentară. La prima vedere, pare o imagine banală, dar tocmai asta o face atât de relatabilă.

O lansare mascată pentru Rhode?

V-ați gândit vreodată că ar putea fi mai mult de-atât? E drept că nimeni nu se așteaptă ca Rhode, brandul ei de succes, să lanseze scobitori cu ață dentară prea curând. Numai că plasturii simpatici pe care îi poartă cu atâta nonșalanță ar putea sugera o lansare discretă a unui nou produs de skincare. Și, cunoscând estetica brandului, nu ar fi exclus ca aceștia să poată fi folosiți și ca stickere pentru populara husă de telefon Rhode Lip Case.

Normalitatea vinde, nu-i așa?

Chiar dacă o vedem pe covoare roșii, conducând un brand de succes și fiind căsătorită cu un star pop, gestul lui Hailey arată o realitate simplă. În spatele imaginilor perfecte, în intimitatea băii (oricât de luxoasă ar fi ea), ritualurile de frumusețe pot fi la fel de banale și pentru o celebritate de nivelul ei.