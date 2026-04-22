Lia și Filip, unul dintre cele mai populare cupluri formate în reality-show-ul „Casa Iubirii”, au trecut prin momente de cumpănă care aproape i-au despărțit definitiv. Într-o mărturisire neașteptată pentru Kanal D, Lia a recunoscut că presiunea din emisiune a adus-o în punctul în care voia să renunțe la tot, o declarație care i-a șocat pe fani.

Lupta cu presiunea din emisiune

Deși acum par un cuplu solid, începuturile lor au fost, pe bune, un test de foc. Contextul emisiunii, cu opiniile constante ale celorlalți concurenți și certurile inerente, a creat o tensiune uriașă care i-a făcut să ia în calcul separarea. Nu de puține ori, zgomotul de fundal creat de părerile celor din jur a fost principalul inamic al liniștii lor.

Iar Lia a fost cea care a simțit cel mai acut această presiune. Ea a mărturisit că epuizarea emoțională a făcut-o să se îndoiască serios de viitorul relației.

Recomandari Dorobanțu de la Casa Iubirii a anunțat despărțirea de Naomi. Motivul farsei

„Da, au fost momente în care simțeam că nu mai pot. Fiind în emisiune, erau foarte multe păreri și situații. Din cauza certurilor din casă, simțeam că nu mai vreau. Dacă mă deschid în fața lui și mă simt liber, atunci poate fi sufletul meu pereche”, a recunoscut Lia.

Ce l-a atras, de fapt, pe Filip

Numai ca dincolo de toate conflictele trecătoare, Filip a văzut altceva. El a subliniat că baza atracției sale a fost personalitatea Liei, un aspect care a cântărit mult mai mult decât orice ceartă. V-ați gândit vreodată ce contează cu adevărat la începutul unei relații sub ochii publicului?

Pentru el, răspunsul a fost clar.

Recomandari Andra și Georges, la un pas de despărțire în Casa iubirii. Mărturisirea dureroasă a concurentei

Filip a declarat simplu și direct că „cel mai mult m-a atras felul ei de a fi”.

Viața reală de după show

După ieșirea din emisiune, cei doi au demonstrat că iubirea lor poate supraviețui și în afara platourilor de filmare (un lucru destul de rar, să fim serioși). Și-au consolidat relația în viața de zi cu zi, petrecând chiar și primele sărbători pascale împreună, nu oricum, ci în compania altor foști concurenți.

„Am petrecut cu niște prieteni care au fost și ei în Casa Iubirii”, a explicat Lia, subliniind importanța legăturilor formate în acea perioadă.

Recomandari Filip și Lia de la Casa Iubirii în impas? Mesajul lui Filip despre furtună și împăcare

Micile „defecte” care condimentează relația

Dar viața în doi nu e doar despre momente romantice. E drept că detaliile amuzante fac sarea și piperul oricărei relații. Întrebată dacă există lucruri care o deranjează la partenerul ei, Lia a răspuns cu umor, dezvăluind tabieturile nocturne ale lui Filip.

Se pare că micile probleme sunt altele.

„Sforăitul noaptea și că lasă lumina aprinsă după el”, a punctat tânăra, precizând însă imediat că, în esență, nu ar schimba absolut nimic la cel care i-a devenit partener de viață.