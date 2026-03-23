Denise Rifai a făcut o serie de mărturisiri neașteptate despre viața personală. Într-un interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show”, cunoscuta prezentatoare a vorbit deschis despre dorința de a deveni mamă, dezvăluind că își dorește un băiat și are deja numele pregătit.

Visul de a deveni mamă

V-ați fi gândit vreodată la asta? În spatele imaginii sobre și a întrebărilor incisive, Denise Rifai ascunde o dorință profundă de a-și întemeia o familie. Ea a mărturisit că, deși nu este o dorință obstinată, s-a gândit serios la acest pas, ba chiar are detalii bine puse la punct pentru momentul în care va rămâne însărcinată.

„Mi-aș dori copii, dar deja am și eu o vârstă, nu știu dacă o să fiu. Nu știi cum se așază viața. Eu nu fac parte din categoria celor care vor cu obstinație ceva, dacă o să fie, să fie, doamne ajută. Dacă nu, o să am grijă de copii. Sunt sigură că dacă vreodată o să rămân însărcinată, o să știu cum se va numi copilul meu. Îmi doresc copii și mi-aș dori să am, în primul rând, băiat”, a spus Denise Rifai.

Numai că, stai puțin, lucrurile nu se fac oricum. Crescută într-un mediu cald și iubitor, vedeta pune mare preț pe responsabilitate și pe stabilitate. Ea a subliniat că un copil va veni în viața ei doar atunci când va avea alături partenerul potrivit.

„Eu sunt o tipă responsabilă, voi face copil doar dacă o să simt că există un partener cu care să fac acest copil”, a adăugat aceasta.

O condiție cât se poate de clară.

Un nou proiect la Antena 1

Iar planurile nu se opresc în sfera personală. Pe plan profesional, Denise Rifai se pregătește de o nouă etapă importantă, odată cu trecerea la Antena 1. Ea a vorbit despre un format de emisiune inovator, un proiect pe care abia așteaptă să îl prezinte publicului larg.

„E un proiect pe care mi l-am dorit foarte mult, proiectul pentru care am făcut acest pas. E o emisiune complexă, o emisiune unde o să mă vedeți din nou în poziția de ziarist, de jurnalist care pune întrebări, dar va fi altfel, o să mă vedeți în toată complexitatea mea, nu o să fiu doar sobră și serioasă”, a declarat prezentatoarea.

Cu o carieră care se întinde pe mai bine de un deceniu (e drept că timpul a trecut repede!), Denise promite să aducă un suflu proaspăt pe micile ecrane și să arate o altă latură a personalității sale.

Implicare dincolo de ecrane

Dincolo de platourile de filmare, jurnalista rămâne conectată la realitățile de zi cu zi. Recent, ea a participat la un eveniment caritabil, unde a avut ocazia să se implice activ în ajutorarea celor mai puțin norocoși.

Denise a mărturisit cât de mult o împlinește să ofere sprijin celor care au nevoie și nu ezită să își folosească notorietatea pentru a susține cauze nobile.