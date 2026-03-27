Denise Rifai, cunoscuta prezentatoare TV, are o viziune clară asupra relațiilor și a rolurilor într-un cuplu. Ea a dezvăluit recent, în cadrul unui podcast, că nu crede în egalitatea dintre sexe, cu excepția celei care vizează drepturile, și a conturat portretul bărbatului pe care și l-ar dori alături.

Egalitatea, o idee înțeleasă greșit

Jurnalista este de părere că bărbații și femeile nu ar trebui să fie egali, deoarece se completează reciproc, iar diferențele dintre ei fac o echipă să funcționeze. În viziunea sa, conceptul de egalitate este adesea interpretat greșit în societatea modernă. Singura egalitate necesară, spune ea, este cea a drepturilor.

„Bărbatul cu femeia se completează, nu se înlocuiesc. Chestia asta, să facem… nu, egalitatea aceasta este înțeleasă greșit. Pentru că fizic nu suntem egali, emoțional, hormonal nu suntem egali, funcționăm atât de bine în echipă, încât nu e ok ideea aceasta de egalitate. Era nevoie de egalitate în drepturi”, a declarat Denise Rifai în podcastul soldoutmedia.

Recomandari Denise Rifai știe deja cum se va numi copilul ei și anunță un nou proiect TV

Portretul bărbatului ideal

Dar cum arată, mai exact, bărbatul perfect pentru Denise Rifai? Prezentatoarea TV are o listă de calități clare. Până la urmă, lucrurile sunt simple: ea caută un partener pe care să îl admire și care să fie, din anumite puncte de vedere, superior ei. Independența financiară a femeii este, în viziunea ei, non-negociabilă, însă rolurile în cuplu trebuie să fie bine definite.

„Cred că femeia este egală bărbatului în drepturi. Femeia trebuie să fie independentă financiar, nu există altfel, dar bărbatul vine cu partea lui într-un cuplu. O femeie trebuie să sprijine bărbatul. Trebuie să îți alegi un bărbat pe care să poți să îl sprijini, care să fie peste tine, pe care să îl admiri”, a explicat aceasta.

Visul de a deveni mamă, dar nu oricum

Și discuția nu s-a oprit aici. Întrebată despre posibilitatea de a deveni mamă, Denise Rifai a recunoscut că își dorește copii, însă este conștientă de trecerea timpului și nu vrea să forțeze lucrurile. Prezentatoarea a mărturisit (fără a da detalii specifice) că nu este genul de persoană care urmărește un scop cu orice preț.

Recomandari Ceanu Zheng de la Survivor 2026, eliminat? A fost văzut într-un club din București

„Mi-aș dori copii, dar deja am și eu o vârstă, nu știu dacă o să fiu. Nu știi cum se așează viața. Eu nu fac parte din categoria celor care vor cu obstinație ceva, dacă o să fie, să fie, doamne ajută. Dacă nu, o să am grijă de copii”, a spus ea.

E drept că jurnalista pune o condiție esențială pentru a face acest pas. Nu ar aduce pe lume un copil în orice context, ci doar alături de un partener pe care îl consideră potrivit pentru a-și întemeia o familie.

„Sunt sigură că dacă vreodată o să rămân însărcinată, o să știu cum se va numi copilul meu. Îmi doresc copii și mi-aș dori să am, în primul rând, băiat. (…) Eu sunt o tipă responsabilă, voi face copil doar dacă o să simt că există un partener cu care să fac acest copil”, a conchis Denise Rifai.