Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a fost primul invitat la noua emisiune a lui Denise Rifai, „Furnicuțele”, de la Antena 1. Debutul show-ului a venit însă cu o mică gafă a prezentatoarei, care i-a greșit funcția oficialului, fiind corectată imediat, în direct.

O gafă chiar în prima ediție

Vizibil emoționată de debutul noului său proiect, Denise Rifai a făcut o confuzie în momentul prezentării invitatului. Ea l-a introdus pe Arafat drept șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Numai că lucrurile stau puțin diferit.

Șeful DSU a intervenit prompt pentru a clarifica lucrurile, specificând titulatura sa corectă. „Nu sunt șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, ci al Departamentului pentru Situații de Urgență”, a spus Arafat, corectând informația.

Reacția ironică a șefului DSU

Dar momentul nu s-a oprit aici. Pentru a destinde atmosfera, probabil, Raed Arafat a continuat cu o remarcă plină de ironie fină la adresa prezentatoarei, văzând emoțiile acesteia. „Cred că sunteți mai stresată decât mine,” a adăugat el.

Răspunsul lui Denise Rifai a venit imediat, recunoscând presiunea momentului. „Da, păi, se explică. Se explică și motivul”, a replicat ea. Până la urmă, cui nu i se poate întâmpla la un debut de emisiune?

Ce este Furnicuțele, noul proiect al lui Denise Rifai

Iar noul proiect chiar reprezintă o schimbare majoră pentru jurnalistă. După ce și-a încheiat colaborarea cu Kanal D pentru emisiunea „40 de întrebări”, Denise Rifai s-a mutat la Antena 1 cu un format complet nou. Emisiunea „Furnicuțele” se întinde pe parcursul a două ore și promite să arate o altă față a invitaților.

Pe bune, conceptul sună interesant. Invitații, veniți din domenii variate precum politică, sport, actorie sau online (creatori de conținut), sunt puși în fața unor situații neobișnuite, provocări surpriză și chiar apariții ale unor persoane dragi.

Chiar Denise Rifai s-a arătat entuziasmată de provocare. „Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a declarat prezentatoarea.