Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat oficial la începutul lunii martie a acestui an, după o căsnicie de patru ani. Despărțirea a venit brusc, la scurt timp după ce artista s-a întors din Thailanda, de la filmările pentru emisiunea „Desafio: Aventura”, iar acum au ieșit la iveală detaliile din actele depuse la notar.

Motivul oficial din acte

Cererea de desfacere a căsătoriei a fost depusă pe data de 2 februarie 2026. După cele 30 de zile de reflecție impuse de lege, decizia celor doi a rămas neschimbată, astfel că pe 2 martie actele finale au fost semnate, punând capăt mariajului lor. Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei proceduri?

Documentele înregistrate la notar sunt, în realitate, standardizate și nu conțin detalii personale. Codruța și Valentin au optat pentru o formulare juridică simplă, folosită în toate cazurile similare: „Nu mai dorim continuarea căsătoriei deoarece relațiile dintre noi sunt grav și iremediabil vătămate, iar continuarea acesteia nu mai este posibilă”.

Până la urmă, aceasta este declarația suficientă pentru încheierea oficială a relației. Legislația precizează clar că notarul nu analizează circumstanțele separării, ci doar verifică dacă acordul este exprimat liber și fără presiuni din partea vreunuia dintre soți.

Cât a costat despărțirea la notar

Separarea lor a fost nu doar rapidă, ci și relativ accesibilă din punct de vedere financiar.

Și, pentru că nu au avut copii minori, cuplul a putut alege cea mai simplă și ieftină variantă de divorț notarial. Costurile totale au fost estimate între 1.050 și 1.200 de lei (TVA inclus). Suma acoperă onorariul notarului, care variază între 850 și 950 de lei, taxele de registru RNCD de aproximativ 85 de lei, dar și alte cheltuieli pentru legalizarea și arhivarea documentelor, care se ridică la 50-70 de lei.

Tăcerea lui Sanfira și noua iubită

Dacă artista a vorbit public despre divorț, fiind invitată inclusiv în podcastul lui Cătălin Măruță unde a dat de înțeles că infidelitatea ar fi fost motivul real, Valentin Sanfira a ales o cu totul altă abordare. E drept că a afirmat că separarea a afectat-o foarte tare.

Iar Valentin Sanfira a preferat să nu spună absolut nimic despre despărțirea de soția sa. În schimb, de Paște, acesta a fost văzut într-o vacanță tot în Thailanda, dar în compania unei alte femei.