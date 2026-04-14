Irinel Columbeanu și-a petrecut sărbătorile de Paște singur, în căminul din Ghermănești unde locuiește de trei ani. Fostul milionar a resimțit din plin dorul de fiica sa, Irina, care nu l-a contactat în zilele de sărbătoare.

Un Paște marcat de singurătate

Pentru fostul om de afaceri, bucuria Învierii a fost umbrită de tăcerea de la celălalt capăt al firului. „Irinuca nu m-a sunat”, a mărturisit el cu amărăciune. Fiica sa se află în Dubai și nu i-a dat niciun semn, nici măcar nu a confirmat dacă va veni în vizită. O veste tristă, nu-i așa?

Iar ultima lor conversație a avut loc cu o săptămână în urmă. „Am vorbit cu ea acum o săptămână, dar mi-a spus că îi este dificil să îmi scrie mesaje de acolo”, a detaliat Columbeanu. Numai că, dincolo de tăcerea de sărbători, Irinuca este cea care îl sprijină financiar pe tatăl ei, ajutându-l cu plata cheltuielilor de la azil.

Recomandari Adevarul despre plecarea Irinei Columbeanu in Statele Unite ale Americii! De ce este de acord Irinel sa-si lase fiica sa plece la Monica Gabor

Viața la Ghermănești, între credință și rutină

Departe de luxul de la Izvorani, viața lui Columbeanu la Ghermănești este acum una modestă, ghidată de reflecție și o nouă rutină. Are un program simplu. „Mă trezesc și, de obicei, merg la biserica baptistă Buna Vestire. Asta fac în fiecare duminică”, a povestit el. Decizia de a-și schimba religia a venit ca o urmare a exemplului primit de la tatăl său, iar acum Columbeanu simte că existența sa este diferită.

„Este plină de harul lui Dumnezeu”, a spus el despre noua sa viață.

O schimbare radicală, pe bune.

Recomandari Detoxifiere rapida dupa Paste. Cum sa elimini toxinele intr-un singur weekend

Amintiri de la Izvorani și legătura cu Monica Gabor

Privind în urmă, fostul milionar recunoaște că sărbătorile pascale nu aveau aceeași încărcătură spirituală în vremurile de glorie. „Nu prea sărbătoream când stăteam la Izvorani. Eram mult mai păcătos. Nu mergeam la biserică”, a recunoscut acesta cu sinceritate.

Dar legăturile cu trecutul nu s-au rupt complet. Irinel Columbeanu a dezvăluit că păstrează contactul atât cu fosta sa soție, Monica Gabor, cât și cu partenerul acesteia, Mr. Pink. Ba chiar le-a lansat o invitație pentru ziua sa de naștere (pe 27 mai), deși nu a primit încă un răspuns. „I-am invitat, și pe ea, și pe Mr. Pink de ziua mea, pe 27 mai, să petrecem la Casa Doina”.

Discuțiile cu Mr. Pink au atins și un subiect sensibil, viitorul Irinucăi. Partenerul Monicăi Gabor a avut un sfat clar pentru fostul milionar: „M-a sfătuit să o las pe Irina să trăiască cu el și cu cei de acolo“.