Prezentatoarea TV Alina Pușcaș și soțul ei, Mihai Stoenescu, au o căsnicie solidă de 10 ani și trei copii superbi. Numai că începutul poveștii lor de dragoste a fost unul de-a dreptul fulgerător, vedeta rămânând însărcinată la doar o lună de când s-au cunoscut. Vestea a venit ca un șoc, dar amândoi și-au asumat decizia și s-au bucurat de noul pas în relația lor.

O lună a durat totul

Lucrurile s-au întâmplat mult mai repede decât se așteptau, dar surpriza s-a dovedit a fi de bun augur. Într-un podcast recent, Alina a povestit fără ocolișuri cum a stat situația la începutul relației care durează deja de un deceniu.

„Vrei să îți zic cât a fost perioada aceea de dinainte? O lună! Am fost atenți, dar se pare că nu suficient de atenți. Deci nu am avut foarte mult de copilărit. Deci din momentul în care ne-am combinat, a durat o lună. Când există chimie…”, a declarat Alina Pușcaș, în podcastul lui Jorge.

Pe bune, o lună.

Iar de acolo, totul e istorie. Cei doi au acum o familie frumoasă cu trei copii de care sunt foarte mândri.

Din nou la școală, la 41 de ani

Viața vedetei este un carusel continuu. La 41 de ani, pe lângă cariera în televiziune și rolul de mamă a trei copii, Alina Pușcaș a avut curajul să se întoarcă pe băncile școlii. S-a înscris la Universitatea Națională de Arte din București, o pasiune mai veche pe care a decis să o urmeze acum.

V-ați fi imaginat că o vedetă cu un program atât de încărcat mai are timp și de examene? E drept că nu e ușor să găsească un echilibru între viața profesională, cea personală și noul statut de studentă, dar este o elevă silitoare.

Haos acasă și studiu la restaurant

Dar viața de student nu e deloc simplă când acasă te așteaptă trei copii plini de energie. Volumul de studiu este mare, iar atmosfera de acasă nu este întotdeauna potrivită pentru concentrare, după cum chiar ea recunoaște.

„Acest curs are vreo 100 de pagini și nu știu ce să mă fac pentru că este complicat, este complicat efectiv să pot să mă focusez atâta vreme cât în casă este destul de mult haos, pentru că na, copiii se joacă, da, deci zen. Cum să fac, unde să mă ascund ca să pot să mă concentrez? Momentan trebuie să mă ascund într-un restaurant, pentru că soțul meu a uitat că trebuie să mă pregătesc și a confirmat o întâlnire cu niște prieteni”, a povestit vedeta.

Așadar, nu de puține ori, studiul pentru examene (uneori pentru cursuri de 100 de pagini) se mută în afara casei, chiar și într-un restaurant, dovadă a determinării de a-și urma pasiunea.