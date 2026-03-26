Brandul de modă Off-White a apelat la 10 creativi de top pentru a reimagina piese cheie în cadrul unui nou proiect, intitulat 10 x 10: Off-White Icons Reimagined. Printre numele implicate se numără Kid Cudi, Raul Lopez și Veneda Carter, iar lansările se vor întinde pe o perioadă de 18 luni, cu evenimente speciale în orașe cheie precum New York, Paris și Miami.

O chemare de la Virgil Abloh

Povestea proiectului este strâns legată de cea a lui Cristiano Fagnani, CEO-ul companiei din 2023. El l-a cunoscut pe regretatul Virgil Abloh în 2016, pe când lucra la Nike. După 20 de ani la gigantul sportiv, unde superviza colaborări de profil, viața lui s-a schimbat complet în urma unui telefon.

„Eram [pregătit] să rămân în SUA pentru totdeauna”, a povestit Fagnani. „Eram deja la Nike de 20 de ani. Fiul meu s-a născut și a crescut în afara țării mele. Dar Virgil m-a sunat și mi-a spus: «Hei, compania crește mai repede decât ne așteptam. Are sediul în Italia. Tu ești italian. Ai lua în considerare ideea de a ni te alătura?» A fost o asemenea sursă de inspirație și o persoană pe care o respectam profund, încât mi-a luat un minut să-mi spun, poate că acesta este apelul pe care îl așteptam”.

Ce inseamna proiectul 10 x 10

Proiectul în sine marchează o aniversare importantă pentru brand. „Off-White are acum 13 ani și am vrut să marcăm un moment pentru a celebra moștenirea fondatorului său și pentru a revendica spiritul și misiunea brandului însuși”, a declarat Fagnani. El descrie Off-White ca fiind un brand aflat „în acest loc esențial între cultura tinerilor, cultura străzii de lux și modă”.

Fiecare dintre cei 10 creativi a primit sarcina de a-și aduce propria viziune asupra unui produs specific. De exemplu, Kid Cudi a reimaginat sneakerșii Out of Office, Stephane Ashpool a refăcut jacheta varsity, iar Veneda Carter și-a pus amprenta pe pantoful de damă Meteor Metal. Fagnani spune că grupul de creativi este divers, dar toți „au avut un anumit nivel de conexiune cu Off-White, direct sau indirect, de-a lungul anilor”. Iar când au fost abordați cu ideea, toți au acceptat rapid.

Ultimul care s-a alăturat a fost designerul Readymade, Yuta Hosokawa, care a redesenat hanoracele. Despre el, Fagnani a spus: „Are un mod unic de a lucra la streetwear cu atingerea, gustul și respectul la care te poți aștepta de la meșteșugul și cultura japoneză.”

Mai mult decat un proiect nostalgic

Deși piesele se bazează pe arhivele Off-White, Fagnani a subliniat că 10 x 10 nu este „în niciun caz un proiect nostalgic”, ci mai degrabă un exercițiu pentru a „ne împinge înainte”.

Dar cum vor ajunge aceste piese la public, pe bune?

Colecțiile vor fi lansate treptat, câte una la fiecare două luni, pe parcursul următoarelor 18 luni. Piesele vor fi prezentate în orașe cheie în timpul unor evenimente culturale importante pentru clienții Off-White. Asta include târgul de artă Frieze din New York în mai, Săptămâna Modei Masculine de la Paris în iunie și Art Basel din Miami în decembrie.

O strategie bine pusă la punct.

Viitorul brandului sub noua conducere

Virgil Abloh s-a stins din viață în 2021, la doar 41 de ani, după o luptă cu o formă rară și agresivă de cancer. Brandul pe care l-a fondat acum 13 ani continuă să evolueze sub Bluestar Alliance, care a cumpărat Off-White în 2024 (aducându-l într-un portofoliu ce include și Scotch & Soda sau Bebe). Fagnani recunoaște că au existat multe neliniști și întrebări la anunțul vânzării.

„Dar trebuie să le acord credit celor de la Bluestar”, a spus el. „Au făcut un efort incredibil pentru a proteja oamenii, organizația, moștenirea. Suntem exact aceeași companie, doar am schimbat entitatea juridică a mărcii.”

Marea majoritate a personalului este la Off-White de ani de zile și mulți au lucrat direct cu Abloh, fiind considerați „întruchiparea spiritului și culturii” brandului. Fagnani a rezumat perfect atmosfera: „Pentru cei mai mulți dintre noi, nu este doar un loc de muncă, este o alegere de a fi în această călătorie, de a adera la valoarea brandului, la moștenirea lui Virgil și de a construi un brand care va inspira o întreagă generație”.