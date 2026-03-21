La 81 de ani, Diana Ross nu dă semne de oboseală. Legendara artistă se pregătește de turneul său din 2026, „Diana in Motion”, și continuă să uimească publicul cu o garderobă la fel de puternică precum vocea sa. De la The Supremes la cariera solo, încălțămintea a fost mereu o piesă de rezistență în stilul său, o declarație de glamour și atitudine.

Cizme rebele și pantofi asortați

Încă din anii ’60, pe vremea grupului The Supremes, Diana Ross ieșea în evidență. În timp ce colegele sale, Florence Ballard și Mary Wilson, purtau pantofi modești cu toc jos, Ross afișa o pereche de cizme înalte din piele, cu toc gros. Le-a asortat cu o fustă în carouri, o helancă și ciorapi, un look curajos pentru acea perioadă.

E drept că, nu de puține ori, membrele The Supremes purtau ținute identice. Într-o fotografie din 1962, toate trei poartă pantofi clasici cu vârf migdalat și toc stiletto, asortați unor rochii mătăsoase cu tiv pufos.

Recomandari Horoscop hindus! Ce zodie indiana te reprezinta si ce-ti pregateste viata

Deceniul peep-toe și Studio 54

Anii ’70 au adus o explozie de culoare și îndrăzneală. Pentru filmul „Mahogany” din 1975, artista a purtat o pereche de pantofi metalizați cu baretă subțire pe gleznă și toc gros, cu un decupaj peep-toe în față. Interesant este că Ross a fost creditată și ca designer de costume pentru acest film (o colaborare cu creatoarea italiană Irene Galitzine).

Și a continuat să iubească acest stil. În 1977, a asortat o pereche de pantofi peep-toe unui costum cu dungi, iar în 1979, la faimosul club Studio 54, a fost fotografiată purtând o variantă de sandale decupate în față, cu baretă la spate, alături de o pereche de blugi mulați și un maiou simplu.

Contrastul anilor ’80 și ’90

V-ați fi imaginat-o vreodată pe regina muzicii disco în teniși? Ei bine, într-un portret din 1987, Diana Ross apare extrem de relaxată, încălțată cu o pereche de teniși clasici, albi, din pânză, cu șireturi. Celălalt picior era desculț, completând imaginea nonconformistă.

Recomandari Meghan Markle poartă ceasul de aur al Prințesei Diana la un eveniment caritabil

Zece ani mai târziu, în 1997, revenea la stilul clasic. Pe scena unui concert din Belgia, a purtat o pereche de pantofi stiletto simpli, care completau perfect o rochie mini plină de aplicații strălucitoare.

Inspirație pentru noile generații

Până la urmă, influența sa este incontestabilă, inspirând generații întregi, de la fiica sa, Tracee Ellis Ross, la vedete precum Jordyn Woods. Aceasta din urmă a declarat despre stilul artistei: „Am iubit dintotdeauna dramatismul și feminitatea pe care le aduce modei – totul pare puternic, expresiv și distractiv. Abordarea ei maximalistă, de la siluetele mulate pe corp la sclipici și look-uri statement, a făcut ca stilul să pară o formă de povestire și încredere, nu doar îmbrăcăminte.”

Eleganță modernă și reinventare

Nici în anii recenți Diana Ross nu a renunțat la a surprinde. La o premieră din 2006, a optat pentru o pereche de sandale delicate, metalizate, cu toc stiletto. În schimb, în 2019, la o prezentare Christian Dior, a ales o pereche de balerini moderni din plasă neagră, cu o baretă groasă peste picior, asortați unei rochii din tul.

Recomandari Brandul Hoodrich lansează prima colecție de încălțăminte la 100 de dolari

Dar artista nu se limitează doar la a purta creațiile altora. Și-a creat singură ținuta pentru Met Gala 2025, într-o colaborare cu fiul său, Evan Ross, și designerul nigerian Ugo Mozie.