Codruța Filip a părăsit competiția Desafio – Aventura, fiind eliminată după un duel dificil cu Rafa. Artista a avut o misiune îngreunată de un incident neașteptat, pierzându-și un adidas pe traseu și fiind nevoită să continue proba încălțată cu unul singur. Dincolo de efortul fizic, presiunea emoțională și-a spus cuvântul, iar gândurile i-au zburat constant la soțul ei de la acea vreme, Valentin Sanfira.

Gânduri pentru soț, chiar înainte de final

Confruntată cu dificultățile competiției (o probă extrem de solicitantă), Codruța a cedat de mai multe ori pe plan emoțional. În acele momente de vulnerabilitate, artista se gândea cum va percepe Valentin Sanfira întreaga situație, odată ce va fi difuzată la televizor.

„Nici nu vreau să știu ce o să spună Valentin când o să mă vadă la televizor așa”, a mărturisit Codruța în timpul emisiunii.

O îngrijorare care, privind retrospectiv, capătă cu totul alte înțelesuri.

O întoarcere acasă cu final neașteptat

Artista s-a întors din emisiune pe data de 22 decembrie. Relația cu soțul ei a mai durat, e drept, doar câteva zile. Pe 26 decembrie, Codruța Filip a aflat că a fost înșelată și a părăsit imediat domiciliul conjugal.

Lucrurile au degenerat rapid.

La începutul lunii februarie, ea a depus actele de divorț, iar separarea s-a încheiat la notar în luna martie. V-ați fi așteptat la o asemenea turnură, atât de rapidă?

Valentin Sanfira și-a refăcut viața

După divorțul de Codruța, Valentin Sanfira nu a pierdut timpul. Artistul a plecat într-o vacanță exotică în Thailanda, unde a fost surprins în compania unei noi domnișoare. Cei doi au fost fotografiați plimbându-se relaxați pe plajă, în haine lejere de vară.

Numai că, deși nu au fost surprinse gesturi intime între ei, prezența lor împreună într-o destinație atât de îndepărtată confirmă, practic, că artistul a înlocuit-o rapid pe fosta soție.

Cine este, de fapt, noua parteneră

Și totuși, cine este femeia care i-a luat locul Codruței? Se pare că aceasta este Ana Gabriela, fosta iubită a fiului lui Liviu Dragnea. Ea nu este deloc străină de lumea mondenă, având în trecut o relație și cu artistul Alex de la Caracal.

În plus, Ana Gabriela este antreprenoare în Teleorman, unde este cunoscută drept o femeie care „taie în carne vie” și nu iartă nimic.