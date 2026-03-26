Despărțirea dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira, după aproape patru ani de căsnicie, a luat prin surprindere pe toată lumea. Nimic nu părea să anunțe ruptura, mai ales că artista vorbea în termeni extrem de calzi despre familia soțului ei, alături de care și locuia. Lucrurile stăteau, se pare, puțin diferit.

„Soacra mea este o dulceață”

Într-o apariție TV mai veche, Codruța Filip povestea cu zâmbetul pe buze despre relația excelentă pe care o avea cu mama lui Valentin. Artista spunea că nu a existat niciodată vreo tensiune între ele. Ba chiar glumea pe seama rolurilor din familie, aruncând o săgeată plină de umor către partenerul său de viață.

„Soacra mea este o dulceață. Valentin este soacra în familie”, spunea Codruța, sugerând că soțul ei era, de fapt, cel mai cicălitor dintre toți.

Sanfira, amuzat: „Sunt cicălitor”

Iar Valentin Sanfira confirma spusele soției sale, recunoscând cu umor că el preia uneori acest rol. Artistul nu se sfia să se autoironizeze. V-ați fi gândit că el era, de fapt, personajul cicălitor din casă?

„Fiecare familie trebuie să aibă o soacră. Dacă mama nu se comportă ca o soacră, câteodată simt nevoia să fiu eu și soacră. Sunt cicălitor”, declara cântărețul. El a continuat, explicând ce înseamnă, în viziunea sa, o soacră tipică: „O soacră în general are niște atribute foarte clare: e cicălitoare, mătură după tine. Dacă ai măturat, tot nu e bine. Trebuie să faci niște chestii ca să simtă nora că are soacră.”

O dinamică de cuplu cel puțin interesantă.

Anunțul neașteptat al despărțirii

Numai că, dincolo de glume și declarații pline de căldură, realitatea a fost alta. E drept că anunțul a venit ca un șoc pentru fani, iar cea care a confirmat public divorțul a fost chiar Codruța. Artista a dezvăluit că separarea s-a produs încă de la începutul anului și că decizia a fost una de comun acord.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt. Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui (referindu-se la carierele lor muzicale) și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip.