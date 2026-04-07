Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, pare să fi lăsat definitiv în urmă despărțirea de Chris Martin. Actrița a fost surprinsă recent în ipostaze tandre alături de noul ei iubit, cântărețul Tucker Pillsbury, cunoscut ca Role Model, care este cu opt ani mai tânăr.

O relație confirmată pe străzile din L.A.

Cei doi au fost fotografiați sărutându-se, ținându-se de mână și îmbrățișându-se în Los Angeles vineri, 3 aprilie. Nu a fost o întâmplare de o zi. Iar două zile mai târziu, pe 5 aprilie, au fost surprinși din nou împreună, la o plimbare relaxată cu câte o cafea în mână, semn că relația lor devine tot mai serioasă.

Ce spune mama actriței, Melanie Griffith

Și cum vine asta, nu e doar o simplă idilă? Se pare că lucrurile sunt serioase, dacă ne luăm după mama actriței, legendara Melanie Griffith. Într-un videoclip publicat de pagina de Instagram DeuxMoi, actrița în vârstă de 68 de ani a fost întrebată ce părere are despre artistul de 28 de ani care i-a cucerit fiica.

Răspunsul ei a fost scurt și la obiect: „Cred că este fabulos”.

De la zvonuri la certitudine

E drept că primele zvonuri despre o posibilă legătură între Dakota și Role Model au apărut încă din decembrie 2025, când au fost văzuți pentru prima oară împreună. Numai că la acel moment, o sursă apropiată de Johnson declara pentru People că actrița nu se grăbește să intre într-o nouă relație și că „testează terenul în acest moment”. Relația lor era descrisă atunci ca fiind una ocazională. Asta se întâmpla la doar o lună după ce o altă sursă confirmase că actrița „iese la întâlniri și este fericită”, în urma despărțirii de solistul Coldplay, Chris Martin, în iunie 2025, după aproximativ opt ani de relație.

Proiecte noi și o nouă etapă în viață

Pe plan profesional, Dakota Johnson este în plină ascensiune. A apărut recent pe marele ecran în filmele „Materialists” și „Splitsville”. Următorul ei proiect este o adaptare a cărții „Verity” a autoarei Colleen Hoover (care va fi lansată în cinematografe pe 2 octombrie), unde va juca alături de Anne Hathaway și Josh Hartnett. Mai mult, actrița se pregătește să regizeze propriul lungmetraj, intitulat „A Tree Is Blue”, în care vor juca Jessica Alba și Charli xcx.

Această perioadă plină de noutăți pare să se reflecte și în starea ei de spirit. Johnson a fost protagonista campaniei Calvin Klein de primăvară 2026, o experiență despre care a mărturisit pentru Elle în martie că „se simte foarte simbiotică locului în care se află în prezent în viața ei”.

„Sunt într-un loc în ceea ce privește feminitatea mea în care mă simt destul de calmă și centrată”, a spus ea. „Petrec mult timp acasă, mă simt foarte confortabil în corpul meu.”

Cât despre Role Model, vara aceasta se anunță una plină. Artistul urmează să cânte în iunie la festivalul spaniol de muzică Primavera Sound și la Bonnaroo, având programate în această vară și concerte la Paris și în Regatul Unit.