Coafurile inspirate din anii ’70, pline de volum și viață, se pregătesc de o revenire spectaculoasă în 2026. Iar miza este una mare. Potrivit hairstylistului de renume internațional Sam McKnight MBE, există o tunsoare anume din acea perioadă care promite să șteargă ani buni de pe chip, fără intervenții drastice.

McKnight, care a lucrat cu personalități de la Prințesa Diana la Kate Moss, susține că secretul unui look tineresc stă în volum. Și oricine îl poate obține acasă.

Secretul unei reveniri spectaculoase

Te-ai întrebat vreodată de ce vedem brusc peste tot bucle ample și păr plin de viață, în stilul Farrah Fawcett? Ei bine, nu e doar o impresie. Trendul este real și are o explicație simplă, legată de accesibilitatea informației din ziua de azi.

Recomandari Iata coafura care intinereste pe oricine. Cum „functioneaza”

„De la bigudiurile velcro și cele fierbinți care au devenit virale pe rețelele sociale, poți vedea că există o întreagă generație care descoperă părul cu volum, îndrăzneț, și îl adoră”, explică Sam McKnight. Dar cum vine asta, mai exact? Lucrurile sunt destul de simple. „Inspirația pentru coafuri și tutorialele au devenit și mai accesibile acum datorită modului în care consumăm conținut de beauty, de la social media la publicații online. Secretul a ieșit la iveală despre cum să creezi unele dintre aceste tendințe de frumusețe pe care le vedem peste tot, ceea ce înseamnă că mai mulți oameni pot încerca.”

Efectul anti-îmbătrânire al volumului

Dincolo de modă, există o explicație aproape psihologică pentru care volumul are un efect de întinerire. Totul ține de percepție și de sănătatea părului. McKnight o spune direct: „Părul mai des, mai voluminos, este perceput ca fiind mai tineresc și mai sănătos. Așa își amintesc majoritatea dintre noi părul în tinerețe.”

Pe măsură ce trec anii, podoaba capilară își schimbă structura. Și nu e doar o vorbă în vânt. „Pe măsură ce înaintăm în vârstă, părul nostru își poate pierde vitalitatea. Volumul, densitatea și strălucirea scad, în timp ce electrizarea și aspectul pufos sunt în creștere”, detaliază hairstylistul. Numai că soluția nu e complicată. „Puțin ajutor la coafat și îngrijire pot face o mare diferență. Părul strălucitor, lucios, emană imediat un păr sănătos, fericit, și este cea mai bună transformare.”

Recomandari Radu Ciucă pleacă la Antena 1. Reacția lui Măruță – nu mai înțeleg nimic!

Cum obții look-ul acasă, pas cu pas

Să fim serioși, nu toată lumea are timp sau buget pentru vizite dese la salon. Vestea bună este că acest look plin de volum și strălucire poate fi recreat acasă cu doar câteva produse cheie. Pentru un luciu de invidiat, sfatul expertului este clar: „Pentru a obține strălucire instantaneu, apelează la un ser.” Ideal ar fi „un ulei fără greutate, super fin, care nu lasă părul gras și oferă o strălucire incredibilă, ca de oglindă.”

Dar problema principală rămâne volumul. „Volumul poate fi primul lucru care dispare pe măsură ce înaintăm în vârstă, fiecare fir de păr devine mai subțire și începem să producem mai puține fire”, confirmă McKnight. Recomandarea sa este să ne orientăm către produse de styling dedicate. „Optează pentru produse de styling care amplifică volumul cu ușurință și mențin coafura. Fie că este un spray pentru volum la rădăcină, o spumă pentru volum pe toată lungimea sau chiar un produs de texturare care oferă volum și textură instantanee pe părul uscat, există formule pentru toată lumea. Alege ceva ce vei folosi și care este ușor de adăugat în rutina ta.”

Recomandari Cum a scăpat o expertă wellness de reflux acid cu 5 obiceiuri antice simple

Alegerea produsului (fie spumă, fie spray de texturare) depinde, până la urmă, de rutina fiecăruia. „Dacă ești o persoană care nu își usucă niciodată părul cu foehnul și cauți ceva ce poți face în doar câteva minute, un produs de texturare uscat este pentru tine. În schimb, dacă deja îți place să-ți usuci părul cu foehnul, adaugă o spumă de coafat cu protecție termică și pentru volum. Totul este despre a-ți face viața mai ușoară, nu mai grea!”

O altă metodă eficientă o reprezintă clasicele bigudiuri. „Dacă te chinui să creezi singură acasă o coafură superbă, plină de volum, atunci folosește bigudiuri pe părul uscat pentru a economisi timp și pentru a permite părului să se usuce natural”, spune McKnight. Iar pentru a accelera procesul, el oferă un truc profesionist. „Odată ce bigudiurile sunt puse, folosește accesoriul de tip difuzor-cască la un uscător de păr, la căldură medie. Acest accesoriu dispersează ușor aerul cald în mod uniform în jurul bigudiurilor, deci este mai blând decât uscarea cu foehnul, unde căldura mare este direcționată pe păr. Este o modalitate fără efort de a obține ridicare de la rădăcină și volum pe toată lungimea, cu daune termice minime.”