După o perioadă extrem de dificilă, marcată de pierderea partenerului ei, Felix Baumgartner, și a mamei sale, Mihaela Rădulescu a anunțat o reușită importantă. Vedeta a absolvit un program executiv de management la prestigioasa Universitate din Monaco, un pas care face parte dintr-un proces de reinventare personală.

O victorie personală la Monaco

Si, recent, vedeta a împărtășit cu fanii săi bucuria acestei realizări, subliniind că a fost o decizie conștientă de a-și canaliza energia într-o direcție constructivă. „Astăzi am terminat un program executiv de management la Universitatea din Monaco, mi-am luat diploma, mi-am sunat fiul și a fost un sentiment atât de frumos să știu că este mândru de mama lui. Așa că mă celebrez pe mine însămi, pentru că, în loc să-mi pierd mințile, am decis să-mi pun mintea la treabă – parte din resetarea totală a vieții mele”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Această diplomă nu este, hai să fim serioși, doar o hârtie, ci simbolizează o victorie personală imensă. Vine după luni de suferință și provocări emoționale uriașe, inclusiv o relație tensionată cu familia lui Felix. Până la urmă, și-a canalizat toată energia în educație.

Recomandari Andreea Perju dezvăluie umilințele trăite de Mihaela Rădulescu după 11 ani de relație

Mândria din glasul lui Ayan

Iar primul gest după ce a primit diploma a fost unul plin de emoție. L-a sunat pe fiul ei, Ayan. Reacția acestuia a contat enorm pentru ea, fiind o confirmare a faptului că se află pe drumul cel bun. „Mândria din glasul lui m-a făcut să mă simt mai fericită și împlinită ca oricând”, a povestit vedeta. V-ați gândit vreodată ce mult poate conta un astfel de moment pentru un părinte?

„Lupt, mă întorc dintr-un loc foarte întunecat”

Lecțiile învățate sunt, poate, mai valoroase decât diploma.

Dincolo de reușita academică, Mihaela a transmis un mesaj puternic pentru toți cei care trec prin momente grele, oferind o perspectivă sinceră asupra modului în care a gestionat durerea. Vedeta a distribuit și câteva imagini cu Felix Baumgartner (un gest plin de nostalgie), subliniind că amintirile rămân. „Dacă cineva a trecut printr-un iad similar cu al meu, vreau să știe că acest lucru ajută. Familia, prietenii adevărați, străinii incredibil de buni care au lăsat aici atât de multe semne frumoase de iubire și sprijin, concentrarea pe muncă sau pe afacerea ta, învățarea a ceva nou, toate ajută. Dar cea mai importantă persoană care te poate ridica și îți poate arăta lumina… ești tu însuți. Restul sunt amintiri care nu vor dispărea și nici nu ar trebui. Felix, mama mea… ar fi fost și ei atât de mândri de mine… Lupt, mă întorc dintr-un loc foarte întunecat, pas cu pas, pentru că această viață pe care o avem trebuie sărbătorită cu fiecare bătaie a inimii.”