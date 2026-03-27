Codruța Filip a confirmat pe 24 martie divorțul de Valentin Sanfira, după o căsnicie de trei ani. Numai că, la scurt timp, artistul a negat vehement întreaga poveste, susținând că nu știe nimic despre vreo declarație a soției sale. Confuzia este totală, mai ales că artista a lansat și câteva mesaje cu subînțeles în mediul online.

Decizia, luată la începutul anului

Într-o declarație clară, Codruța Filip a pus capăt speculațiilor și a confirmat separarea, subliniind că decizia a fost una amiabilă. Ea a explicat că drumurile lor s-au despărțit de ceva vreme. „Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt”, a transmis artista. Aceasta a adăugat și detalii despre viitorul lor profesional: „Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”.

Mesaj cu subînțeles pe rețelele sociale

La doar o zi după ce a confirmat public divorțul, artista a postat un mesaj tăios, care pare să aibă o țintă clară. Cuvintele lasă loc de multe interpretări. „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”, a scris Codruța Filip în mediul online.

Iar ziua următoare, tonul s-a schimbat, devenind brusc mai optimist, deși la fel de vag. „Nici o ploaie sau furtună nu udă inima bună! Zi frumoasă!”.

Valentin Sanfira neagă vehement despărțirea

Cum vine asta? Ei bine, contactat de jurnaliști, Valentin Sanfira a oferit o reacție complet neașteptată, părând total luat prin surprindere de declarațiile soției sale. Acesta a negat totul și a spus că va discuta direct cu ea. „Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești (n.r. declarațiile ei), o să vorbesc cu ea direct. Sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații. Eu nu cred că a făcut ea declarații. Eu de ce nu știam?! O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții”, a fost reacția lui Sanfira.

Declarații de dragoste cu doar câteva luni în urmă

Dar nimic nu prevestea furtuna, cel puțin nu public. V-ați fi gândit că lucrurile stau așa? Cea mai recentă dovadă de iubire datează din decembrie 2025, când Codruța s-a întors în țară după filmările pentru emisiunea „Desafio”. Atunci, Valentin Sanfira scria un mesaj plin de dor: „Dorul tău ne-a secat. Bine ai venit acasă, iubire”.

Răspunsul ei a fost pe măsură.

„Doamne, cât de dor mi-a fost de tine, dragoste! Cât de dor mi-a fost de familia mea frumoasă. Vă iubesc enorm!”, a scris și ea la momentul respectiv. Cei doi s-au căsătorit pe 15 octombrie 2022, în cadrul unui eveniment grandios (cu peste 500 de invitați), care părea să anunțe o poveste de dragoste de lungă durată.