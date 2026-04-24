Dakota Johnson a combinat o estetică eterică cu grandoarea la Gala Time 100 de joi seară, din New York, alegând o creație Valentino. Actrița din „Materialists” a optat pentru o ținută de pe covorul roșu din colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a casei de modă romane.

O apariție grandioasă

Johnson, care a fost numită ambasador Valentino în octombrie 2025, a purtat o rochie fără mâneci, cu drapaje ample de material, într-o nuanță discretă. Dar piesa de rezistență a fost capa cu umeri definiți, care curgea până pe covorul roșu și o urma pe actriță la fiecare pas. Decolteul capei, care atingea clavicula vedetei, a fost decorat cu aplicații prețioase.

Echipa din spatele look-ului

Pe lângă rochie, Johnson a purtat pantofi Valentino pentru a-și completa look-ul. Actrița și-a accesorizat ținuta cu bijuterii de la Roberto Coin, un brand pentru care este, si, ambasador global. Stilista premiată Kate Young a fost cea care a curatoriat întreaga apariție, în timp ce de coafură s-a ocupat Jacob Rozenberg, iar de machiaj Misha Shahzada.

O alegere deloc surprinzătoare.

O colaborare de suflet cu Valentino

Numirea lui Johnson ca ambasador Valentino a debutat cu un rol principal în campania publicitară a brandului pentru colecția cruise 2026. Iar prietenia ei cu directorul de creație Alessandro Michele este de lungă durată, actrița declarând anterior pentru WWD: „Nimic nu-mi aduce mai multă bucurie decât să colaborez cu oameni pe care îi iubesc, îi admir și îi respect. Sunt atât de recunoscătoare și fericită să mă alătur familiei Valentino. Alessandro este unul dintre cei mai inspiraționali oameni pe care îi cunosc și sunt onorată să fiu din nou alături de el.”

Colectia toamna 2026, sub lupă

Dar ce a făcut această colecție atât de specială? Creată de directorul de creație Alessandro Michele, colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a casei Valentino „a fost poate una dintre cele mai integrate și armonizate cu sensibilitatea și gustul propriu al lui Valentino Garavani, dar adaptată timpurilor moderne”, scria Luisa Zargani în recenzia WWD a colecției. Până la urmă, e o viziune care i se potrivește mănușă actriței.

Johnson s-a alăturat unui grup de celebrități de prim rang, personalități culturale și lideri din lumea afacerilor la ediția din 2026 a galei Time 100. Evenimentul anual, desfășurat la Jazz at Lincoln Center din New York, a pus în lumina reflectoarelor o listă a celor mai influenți oameni din lume.