Divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip, după o relație de opt ani, a surprins pe toată lumea. Cei doi păreau mereu fericiți, își făceau declarații de dragoste publice și nimic nu prevestea ruptura. Numai că, odată cu separarea, curiozitatea publicului s-a îndreptat spre trecutul amoros al artistului. Și, hai să vedem, cine sunt femeile care i-au marcat viața înainte de Codruța?

Poveste de iubire cu Gabriela Prisăcariu

Înainte de a o întâlni pe Codruța, Valentin Sanfira a trăit o poveste de dragoste cu nimeni alta decât Gabriela Prisăcariu, actuala soție a lui Dani Oțil. Relația lor a durat câteva luni și a fost una destul de intensă. Gabriela, model de profesie, nu se sfia să-și arate afecțiunea, însoțindu-l pe artist pe scenă și având grijă de el.

O sursă apropiată celor doi a povestit la acea vreme despre dinamica relației lor. „Au fost împreună mai multe luni, era dragoste mare între ei. Gabriela îl mai însoțea pe Valentin la spectacole, uneori îi aducea și pachețel cu mâncare la filmări. După ce s-au despărțit, amândoi și-au șters toate pozele în care apăreau împreună de pe conturile de socializare”, a relatat sursa pentru Cancan.

Până la urmă, drumurile lor s-au despărțit. Gabriela Prisăcariu și-a găsit fericirea alături de Dani Oțil, cu care a început o relație în 2018. Cei doi s-au căsătorit civil în 2021, an în care au devenit și părinții unui băiețel, Tiago.

O relație marcată de trădare

O altă prezență notabilă în viața lui Valentin Sanfira a fost Cosmina Adam, cântăreață și fostă asistentă TV. Publicul și-o amintește din 2020, când a preluat rolul lăsat liber de Emily Burghelea în emisiunea „Acces Direct”, moderată de Mirela Vaida.

Relația lor nu a avut, însă, un final fericit. Ba chiar l-a lăsat pe artist cu un gust amar. Într-un interviu mai vechi, Valentin Sanfira a mărturisit că a suferit enorm din cauza acestei povești de iubire, acuzând că a fost înșelat. Experiența l-a afectat profund, iar ca răspuns emoțional, a compus o piesă care reflecta durerea trăită. El a descris succint perioada respectivă.

„A fost greu de tot”, a spus artistul.

Iar Cosmina Adam are un parcurs profesional puternic. A absolvit Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași și Universitatea de Arte „George Enescu” din același oraș. Deși publicul o cunoaște mai ales ca interpretă de muzică populară (și-a început cariera ca solistă vocală în orchestra „Rapsodia Vasluiului”), ea a studiat, de fapt, vioara.

Cum a cucerit-o pe Codruța Filip

După aceste experiențe, Valentin Sanfira a întâlnit-o pe Codruța Filip, femeia care i-a fost soție timp de câțiva ani. Artistul a povestit cu sinceritate despre începuturile relației lor, care nu au fost deloc simple. Se pare că a fost dragoste la prima vedere, dar numai din partea lui.

„Ne-am întâlnit la o emisiune și m-am îndrăgostit pe loc. M-am dus la ea, i-am făcut complimente, s-a uitat la mine și mi-a zis că nu sunt sănătos. Apoi i-am scris pe Instagram și am ieșit împreună cam după o lună. Mi-a dat cu flit mult timp. Dar am scos-o la shaorma. Îmi place mult și d-aia mă însor, mi-am cam dorit lucrul ăsta pentru că am făcut cam toate nebuniile”, mărturisea Valentin Sanfira, arătând că simplitatea și autenticitatea au fost ingredientele care au stat la baza poveștii lor de dragoste.