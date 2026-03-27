Despărțirea dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip continuă să suscite interes, însă declarații mai vechi ale artistului scot la iveală o vulnerabilitate neașteptată. Cu un an înainte ca divorțul să devină o certitudine, Sanfira vorbea deschis despre motivul pentru care nu aveau copii, un subiect profund personal, puternic influențat de istoria sa de familie.

O întrebare personală și delicată

Într-un interviu acordat emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, artistul a fost întrebat direct de ce el și Codruța nu deveniseră încă părinți. Răspunsul său a dezvăluit imediat o rană adâncă. „Eu și că am o poveste în spate de la părinții mei cât de greu se fac copiii și că nu vin când ne dorim noi. Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că e o întrebare destul de personală și delicată.”

Drama părinților și un frate adoptat

Iar povestea nu e deloc una simplă. Artistul a povestit cum părinții săi s-au chinuit ani la rând să aibă un copil, fără succes. „Părinții mei nu au putut să facă copii o perioadă destul de lungă. Până spre 30 de ani ai mei. Au tot făcut tratamente, mama a făcut multe tratamente pentru a putea avea copii, medicii îi spuneau că o să aibă, dar mai greu.”

Recomandari Dezvăluiri din culise despre ruptura dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip

În cele din urmă, aceștia au luat o decizie care le-a schimbat viața și au adoptat un băiețel. „După o perioadă au renunțat. L-au înfiat pe fratele meu, la două săptămâni l-au luat din spital. A fost abandonat la naștere. Mama lui a venit doar să semneze.”

Numai că, la scurt timp după adopție, viața le-a pregătit o surpriză de proporții. „După 2 ani mama a rămas însărcinată cu fratele meu mijlociu, Alin, și la patru ani diferență am venit și eu”, a mai povestit Valentin.

„Copiii vin când vrea Dumnezeu”

Toată această istorie de familie l-a făcut pe Valentin Sanfira să privească diferit presiunea de a deveni părinte. El a subliniat că nu a simțit niciodată nevoia de a grăbi lucrurile (și pe bună dreptate). „Suntem foarte sănătoși, mulțumim lui Dumnezeu, dar copiii vin când vrea Dumnezeu, nu programați. Nu vrem să accelerăm lucrurile, nu suntem nici foarte în vârstă. Copiii vin pe lume când trebuie să vină, nu când îi programăm noi.”

Recomandari Legătura neștiută dintre Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani din 2017

O viziune matură, la prima vedere.

Pentru el, responsabilitatea este una uriașă. „Să devii părinte trebuie să ai o anumită experiență”, a completat artistul, adăugând că „copiii vin când avem noi nevoie de ei.”

Anunțul divorțului, negat de artist

Și totuși, în ciuda acestei viziuni comune aparente, despărțirea a venit ca un șoc. Dar s-au despărțit, pe bune, sau nu? Codruța Filip a confirmat pentru Cancan că relația s-a terminat „la începutul anului” și că a fost o decizie luată „de comun acord”, bazată pe „respect reciproc”.

Recomandari Viața amoroasă a lui Valentin Sanfira înainte de căsnicia de 8 ani cu Codruța Filip

La scurt timp, însă, Valentin Sanfira a oferit o declarație total surprinzătoare aceleiași publicații, negând totul. „Eu nu am văzut nicio declarație, o să o întreb ce declarație a dat. Nu vreau să îmi citești, o să vorbesc cu ea direct”, a spus el, catalogând zvonurile drept „aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații”.

Sanfira a insistat că va lămuri lucrurile direct cu fosta parteneră, lăsând publicul în ceață: „O să mă întâlnesc cu ea ca să văd despre ce este vorba. Nu am ce să comentez. O să vorbesc cu ea, nu cu alții.”